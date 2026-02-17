lifecell обновляет тарифы с 18 февраля: для кого вырастут цены и какие бонусы добавят

Мобильный оператор lifecell анонсировал изменения в стоимости своих популярных тарифов. С 18 февраля 2026 года цены на пакеты услуг «Макси» и «Мега» вырастут, однако оператор успокоил действующих клиентов: подорожание коснется только новых подключений. Об этом сообщили в компании lifecell в ответ на запрос РБК-Украина.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кому стоит готовиться к новым ценам

Изменения актуальны только для тех, кто намерен активировать указанные тарифы после 17 февраля. Если вы пользуетесь ими, ваша абонплата останется неизменной.

Стоимость тарифа «Макси»:

400 грн — стандартная цена для большинства пользователей;

350 грн — для тех, кто идентифицировал свой номер или прошел персонализацию;

270 грн — для новых абонентов, перешедших в lifecell от других операторов со своим номером (MNP).

Стоимость тарифа «Мега»:

550 грн — базовая цена для новых клиентов;

450 грн — для персонализированных номеров;

350 грн — для абонентов, воспользовавшихся услугой MNP.

Почему растут тарифы и какие «плюшки»

Повышение цен в компании объясняют необходимостью поддержки сети в рабочем состоянии во время войны. Основные затраты уходят на автономные источники питания (генераторы, аккумуляторы), техническое обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры.

Приятный бонус: вместе с ценой растет и объем Интернета, который можно использовать в странах ЕС без доплат (роуминг). В тарифе «Макси» теперь будет доступно 13 ГБ, а в «Мега» — 18 ГБ. Эти изменения будут работать после первой оплаты пакета после 18 февраля.

Что у конкурентов

На рынке мобильной связи наблюдается общая тенденция к удорожанию. По данным Госстата, область связи уже выросла в цене на 4,3%.

Киевстар не уточнил, какие именно тарифы повысят и когда это произойдет. Однако в СМИ сообщалось, что рост цен может начаться с 1 марта 2026 года. Речь идет об обновлении стоимости семи архивных тарифов, закрытых для новых подключений, что приведет к удорожанию 50−90 грн.

В Vodafone заявили, что в настоящее время компания не планирует изменять стоимость своих услуг в ближайшее время.