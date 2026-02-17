Индекс возобновления деловой активности стал отрицательным впервые с 2023 года — опрос ИЭД

Оценки бизнеса свидетельствуют о снижении неопределенности в среднесрочной перспективе, текущие показатели деятельности и динамика восстановления остаются под давлением вызовов, связанных с войной. Об этом свидетельствуют результаты 45-го ежемесячного опроса, который Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) провел среди 491 промышленного предприятия во второй половине января после усиления российских атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру.

Завершение войны остается ключевым событием, которое почти все опрошенные назвали изменением, которое улучшит условия для бизнеса. Показатель 89,2% практически не изменился по сравнению с августом 2025 года, тогда он также составлял 89%.

На второе место поднялась защита и восстановление энергосистемы Украины — 34,8%, что почти втрое больше, чем в августе 2025 года (11,9%).

«Наш опрос пришелся на разгар бомбардировок и разрушение энергосистемы и системы теплоснабжения крупных городов, что влияет на бизнес, особенно мал. По сравнению с 2024 годом, когда у Украины был второй существенный блекаут, сейчас ситуация хуже, но бизнес либо так не думает, либо лучше подготовился. Текущие 34,8% — почти столько же, сколько и в августе 2024-го — 34,5%», — отметила исполнительная директор ИЭД Оксана Кузяков.

На третьем месте остается вопрос бронирования работников — 26,7% опрошенных считают, что это улучшило бы условия ведения бизнеса. Год назад их было 23,9%.

Ожидаемые изменения, которые улучшат условия для бизнеса

Снижение налогов опустилось со второго на четвертое место — 24,8%. Меньше предприятий избрали среди вариантов ожидаемых изменений финансовую помощь пострадавшему бизнесу (16,8%), упрощение законодательных требований (15,9%), деоккупацию территорий (15,9%), уменьшение коррупции (15,1%) и другие меры.

Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) впервые с марта 2023 года имеет отрицательное значение — за месяц показатель ухудшился с 0,03 до -0,01. Значение индекса уменьшилось для всех групп предприятий, самым низким и отрицательным он для микробизнеса.

Индекс возобновления деловой активности ухудшился до отрицательного значения

Загруженность мощностей по сравнению с довоенным временем почти без изменений. Доля предприятий, работающих на полную мощность, выросла с 5% до 6%, а работающих с загрузкой 75−99% уменьшилась на 5 п.п. — до 55%. Это произошло за счет идентичного роста доли компаний с загрузкой 50−74% — до 24%.

Агрегированный показатель перспектив промышленности (АППП) незначительно вырос — до 0,09 с 0,07 в декабре — из-за улучшения производственных ожиданий на фоне сокращения запасов готовой продукции.

Загруженность мощностей несколько уменьшилась

Неопределенность в трехмесячной перспективе для экспорта снизилась с 23,7% до 18,1%. В шестимесячной перспективе неопределенность по финансово-экономической ситуации на предприятиях снизилась с 26,6% до 16,5%, а по общеэкономической среде в стране — с 32,2% до 18,1%.

«Парадокс: в условиях высокого уровня опасности и турбулентности сама по себе неопределенность для бизнеса падает», — говорит Оксана Кузяков.

Долгосрочная неопределенность снизилась с 48,2 до 35,4%. Наиболее существенно эта неопределенность сократилась для крупных предприятий — почти с 50% до 32%.

Неопределенность в долгосрочной перспективе упала

Среди смогших сформировать прогноз 85,2% не ожидают существенных изменений в деятельности предприятий в двухлетней перспективе. Только 12,5% ожидают улучшения, а 2,3% — ухудшения.

В производстве текущие результаты ухудшаются, а ожидания улучшаются. Доля предприятий, наращивавших объемы производства, упала с 27,7% до 18,5%, в то же время планирующих увеличить производство в ближайшие 3−4 месяца стало больше — с 29,2% до 35,2%.

Аналогичные «ножницы» наблюдаются и в экспорте, продажах и новых заказах: текущие результаты становятся скромнее, а прогнозы оптимистичнее.

Средний срок обеспеченности новыми заказами стабилизировался на уровне 3,4 месяца.

«Доля предприятий с горизонтом заказов от года и больше продолжает уменьшаться — с 7% в декабре до 4% в январе. Но положительно то, что не увеличилась доля работающих с колес, заказ меньше месяца, — сократилась с 30% до 27%, — сказала Оксана Кузяков.

Доля предприятий с заказами на 1−2 месяца осталась стабильной — 29%. Бизнесов с заказами на 3−5 месяцев стало больше на треть — 20%. Компаний с заказами на 6−11 месяцев стало чуть больше — с 19 до 20%.

Средний показатель портфеля новых заказов стабилизировался

Относительно цен существенных изменений нет. Бизнес продолжает ожидать роста цен на сырье и готовую продукцию, но надеется, что темпы повышения будут ниже, чем раньше.

Только 33,4% предприятий заметили рост цен на сырье и материалы, в то же время меньше предприятий (44%) ожидают рост цен в следующие 3 месяца. Аналогичная ситуация с готовой продукцией: 33,3% зафиксировали рост цен, а 43,5% ожидают повышения.

В ежемесячном опросе New Monthly Enterprises Survey от ИЭД принимают участие до 500 украинских промышленных предприятий, расположенных в 21 из 27 регионов Украины.