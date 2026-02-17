Multi от Минфин
17 февраля 2026, 14:55 Читати українською

Швеция откладывает переход на евро: правительство не видит страну в еврозоне в ближайшие годы

Несмотря на оживление внутренних дискуссий об отказе от национальной валюты, Швеция не планирует в ближайшее время присоединяться к еврозоне. Официальный Стокгольм считает, что перед принятием такого исторического решения необходимо провести глубокий анализ всех экономических последствий для государства. Об этом сообщает Bloomberg 17 февраля.

Несмотря на оживление внутренних дискуссий об отказе от национальной валюты, Швеция не планирует в ближайшее время присоединяться к еврозоне.

Новая геополитическая реальность и осторожность правительства

Отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе о возможных сроках введения единой европейской валюты, министр финансов Швеции Элизабет Свантессон отметила, что ожидать этого шага «точно не стоит в ближайшие несколько лет».

По ее словам, если нынешняя правоцентристская коалиция сохранит власть после парламентских выборов, запланированных на сентябрь этого года, правительство официально инициирует масштабное исследование по целесообразности перехода на евро.

«Это новый мир, как геополитически, так и геоэкономически, и именно поэтому, по моему мнению, стоит разобраться, что будет лучше для Швеции в будущем — переходить на евро или нет», — подчеркнула чиновница.

Свантессон также обратила внимание на то, что многие политические партии требуют быстрых решений, однако власть должна действовать взвешенно.

«Нам нужна действительно профессиональная комиссия, которая тщательно проанализирует, что было хорошо, а что плохо для шведской экономики из-за пребывания вне зоны евро», — добавила она.

Стоит напомнить, что Швеция уже длительное время является полноправным членом Европейского Союза, однако до сих пор успешно сопротивлялась переходу на общую валюту, которой исполнилось уже почти тридцать лет. Во время рекомендательного референдума в 2003 году около 56% шведских избирателей проголосовали против евро, и с тех пор все последующие правительства уважали этот выбор народа.

Какие члены ЕС еще не перешли на евро?

В настоящее время 6 из 27 государств-членов ЕС продолжают использовать собственные денежные единицы вместо перехода на евро.

Несмотря на то, что Болгария официально стала 21-м членом еврозоны, значительная часть Европейского Союза оставляет свою валюту. В блок государств, сохраняющих национальные деньги, входят как скандинавские страны, так и крупные экономики Восточной Европы:

  • Польша (злотый);
  • Чехия (крона);
  • Венгрия (форинт);
  • Румыния (лей);
  • Швеция (крона);
  • Дания (крона).

Согласно договорам о вступлении в ЕС, все новые члены (кроме Дании) юридически обязаны со временем перейти на евро. Однако сроки этого перехода не установлены.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 февраля 2026, 15:32
#
Я очень извиняюсь. но Швеция с 1995 года в ЕС и с 1996 в Шенгенском соглашении.
Это я к тому что корректней написать — НЕ …Швеція не планує найближчим часом приєднуватися до єврозони… А написать — Швеція не планує найближчим часом приєднуватися до зоны евро…
В оригинале написано —
…Sweden won’t be joining the euro in the near future … even as a debate on the merits of such a move is gathering pace, according to Finance Minister Elisabeth Svantesson…

Не пользуйтесь ГУГЛЕМ…
+
0
Ярослав Голобородько
Ярослав Голобородько
17 февраля 2026, 15:48
#
Я не користуюсь Google, лише DuckDuckGo :)

«Єврозона, також іноді зона євро — валютний союз 21 держав-членів Європейського Союзу, які прийняли євро як свою національну валюту та єдиний законний платіжний засіб».

Правильно і так і так.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 февраля 2026, 16:09
#
Я не спорю -вопрос стоит в том, что масса читателей этого не понимают и многие даже не знают что такое Шенгенское соглашение, а что такое ЕС.
По факту, мое личное мнение, надо учитывать уровень читателей.
С уважением.
