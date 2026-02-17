Швеция откладывает переход на евро: правительство не видит страну в еврозоне в ближайшие годы

Несмотря на оживление внутренних дискуссий об отказе от национальной валюты , Швеция не планирует в ближайшее время присоединяться к еврозоне. Официальный Стокгольм считает, что перед принятием такого исторического решения необходимо провести глубокий анализ всех экономических последствий для государства. Об этом сообщает Bloomberg 17 февраля.

Новая геополитическая реальность и осторожность правительства

Отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе о возможных сроках введения единой европейской валюты, министр финансов Швеции Элизабет Свантессон отметила, что ожидать этого шага «точно не стоит в ближайшие несколько лет».

По ее словам, если нынешняя правоцентристская коалиция сохранит власть после парламентских выборов, запланированных на сентябрь этого года, правительство официально инициирует масштабное исследование по целесообразности перехода на евро.

«Это новый мир, как геополитически, так и геоэкономически, и именно поэтому, по моему мнению, стоит разобраться, что будет лучше для Швеции в будущем — переходить на евро или нет», — подчеркнула чиновница.

Свантессон также обратила внимание на то, что многие политические партии требуют быстрых решений, однако власть должна действовать взвешенно.

«Нам нужна действительно профессиональная комиссия, которая тщательно проанализирует, что было хорошо, а что плохо для шведской экономики из-за пребывания вне зоны евро», — добавила она.

Стоит напомнить, что Швеция уже длительное время является полноправным членом Европейского Союза, однако до сих пор успешно сопротивлялась переходу на общую валюту, которой исполнилось уже почти тридцать лет. Во время рекомендательного референдума в 2003 году около 56% шведских избирателей проголосовали против евро, и с тех пор все последующие правительства уважали этот выбор народа.

Какие члены ЕС еще не перешли на евро?

В настоящее время 6 из 27 государств-членов ЕС продолжают использовать собственные денежные единицы вместо перехода на евро.

Несмотря на то, что Болгария официально стала 21-м членом еврозоны, значительная часть Европейского Союза оставляет свою валюту. В блок государств, сохраняющих национальные деньги, входят как скандинавские страны, так и крупные экономики Восточной Европы:

Польша (злотый);

Чехия (крона);

Венгрия (форинт);

Румыния (лей);

Швеция (крона);

Дания (крона).

Согласно договорам о вступлении в ЕС, все новые члены (кроме Дании) юридически обязаны со временем перейти на евро. Однако сроки этого перехода не установлены.