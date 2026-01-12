Multi от Минфин
12 января 2026, 17:05 Читати українською

В ЕС осталось шесть стран, которые не перешли на евро: инфографика

В настоящее время 6 из 27 государств-членов ЕС продолжают использовать собственные денежные единицы вместо перехода на евро. Об этом сообщает портал Visual Capitalist 12 января.

В настоящее время 6 из 27 государств-членов ЕС продолжают использовать собственные денежные единицы вместо перехода на евро.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Где еще нет евро?

Несмотря на то, что Болгария официально стала 21-м членом еврозоны, значительная часть Европейского Союза оставляет свою валюту. В блок государств, сохраняющих национальные деньги, входят как скандинавские страны, так и крупные экономики Восточной Европы:

  • Польша (злотый);
  • Чехия (крона);
  • Венгрия (форинт);
  • Румыния (лей);
  • Швеция (крона);
  • Дания (крона).

Таким образом, хотя евро используют уже около 350 миллионов человек, почти четверть стран-членов союза пока управляют своей монетарной политикой самостоятельно.

Болгария выбрала интеграцию

Для Болгарии переход на евро стал завершением длительного пути интеграции, вслед за Хорватией, которая сделала это в 2023 году. Сторонники этого шага в Софии аргументировали отказ от лева необходимостью углубления торговли и экономической безопасности на фоне геополитической напряженности из-за войны России против Украины.

В то же время в обществе сохранялись опасения, что евро может спровоцировать инфляцию, хотя историческая статистика не подтверждает длительного роста цен после смены валюты. Общественное мнение в стране разделилось примерно поровну.

Постсоветское пространство

Три балтийские государства — Эстония, Латвия и Литва — полностью перешли на евро еще в 2011—2015 годах.

В то же время крупнейшие постсоветские страны, не входящие в ЕС (Россия, Украина, Беларусь), продолжают использовать национальные валюты.

Почему страны не спешат переходить на евро

Согласно договорам о вступлении в ЕС, все новые члены (кроме Дании) юридически обязаны со временем перейти на евро. Однако сроки этого перехода не установлены.

Польша, Чехия и Венгрия используют эту лазейку, чтобы сохранить контроль над собственной экономикой. Наличие национальной валюты позволяет их центральным банкам самостоятельно реагировать на кризисы: например, девальвировать валюту для поддержки экспортеров или изменять учетные ставки независимо от решений Европейского центрального банка во Франкфурте. Для этих стран сохранение злотого или кроны является вопросом экономического суверенитета и инструментом гибкости, которым они пока не готовы пожертвовать ради более глубокой интеграции.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
