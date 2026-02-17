Стейблкоины становятся более популярными для зарплат и ежедневных расходов — исследование

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 февраля 2026, 13:35 Читати українською

Стейблкоины становятся более популярными для зарплат и ежедневных расходов — исследование

Глобальный опрос пользователей криптовалют показал, что 39% получают доход в стейблкоинах, а 27% используют их для платежей. Наиболее активно эти цифровые активы принимают в развивающихся странах. Об этом сообщает Cointelegraph 17 февраля.

Глобальный опрос пользователей криптовалют показал, что 39% получают доход в стейблкоинах, а 27% используют их для платежей.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Основные результаты исследования

Опрос, который компания BVNK заказала у YouGov, охватил 15 стран и проводился онлайн в сентябре и октябре 2025 года среди взрослых, которые уже имеют или планируют приобрести криптовалюту. Участники назвали более низкие комиссии и более быстрые международные переводы главными причинами использования стейблкоинов.

Средний баланс стейблкоинов в кошельках пользователей составляет около $200 в мире, однако в странах с высоким уровнем дохода эта цифра достигает примерно $1000.

Исследование также выявило высокий интерес к интеграции стейблкоинов в традиционные финансовые сервисы: 77% респондентов открыли бы кошелек для стейблкоинов в своем основном банке или финтех-провайдере, если бы такая услуга была доступна. Еще 71% выразили заинтересованность в использовании привязанной дебетовой карты для расходов стейблкоинов.

Стейблкойны как часть дохода

Среди тех, кто получает зарплату в стейблкоинах, эти активы составляют в среднем около 35% годового заработка. Пользователи, которые осуществляют международные переводы через стейблкоины, сообщили об экономии на комиссиях примерно 40% по сравнению с традиционными методами денежных переводов.

Более половины владельцев криптовалюты совершали покупки именно потому, что продавец принимал стейблкоины. В развивающихся странах этот показатель возрастает до 60%. При этом 42% опрошенных хотят использовать стейблкоины для крупных или важных покупок, тогда как сейчас это делают только 28%.

Географические различия в принятии

Владение стейблкоинами оказалось выше в странах со средним и низким уровнем дохода: 60% респондентов из этих регионов заявили, что имеют стейблкоины, по сравнению с 45% в высокодоходных экономиках. Африка продемонстрировала самый высокий уровень владения — 79%, а также самый существенный рост объемов за прошлый год.

Регуляторные изменения подталкивают рынок

Принятие законодательства GENIUS Act в США и введение регулирования рынков криптоактивов (MiCA) в Европе создали правовую основу для интеграции стейблкоинов в глобальные платежные системы. Компании расширяют возможности расчетов цифровыми активами для выплаты зарплат и международных переводов.

Стейблкоины обычно привязаны к фиатным валютам, таким как доллар США или евро, в соотношении 1:1. Это обеспечивает ценовую стабильность, что делает их более подходящими для платежей по сравнению с криптовалютами, стоимость которых может резко колебаться.

По данным DefiLlama, рынок стейблкоинов в настоящее время составляет $307,8 млрд, что больше $260,4 млрд по состоянию на 19 июля — примерно в то время, когда в США был подписан GENIUS Act.

Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами