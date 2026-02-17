Стейблкоины становятся более популярными для зарплат и ежедневных расходов — исследование

Глобальный опрос пользователей криптовалют показал, что 39% получают доход в стейблкоинах, а 27% используют их для платежей. Наиболее активно эти цифровые активы принимают в развивающихся странах. Об этом сообщает Cointelegraph 17 февраля.

Основные результаты исследования

Опрос, который компания BVNK заказала у YouGov, охватил 15 стран и проводился онлайн в сентябре и октябре 2025 года среди взрослых, которые уже имеют или планируют приобрести криптовалюту. Участники назвали более низкие комиссии и более быстрые международные переводы главными причинами использования стейблкоинов.

Средний баланс стейблкоинов в кошельках пользователей составляет около $200 в мире, однако в странах с высоким уровнем дохода эта цифра достигает примерно $1000.

Исследование также выявило высокий интерес к интеграции стейблкоинов в традиционные финансовые сервисы: 77% респондентов открыли бы кошелек для стейблкоинов в своем основном банке или финтех-провайдере, если бы такая услуга была доступна. Еще 71% выразили заинтересованность в использовании привязанной дебетовой карты для расходов стейблкоинов.

Стейблкойны как часть дохода

Среди тех, кто получает зарплату в стейблкоинах, эти активы составляют в среднем около 35% годового заработка. Пользователи, которые осуществляют международные переводы через стейблкоины, сообщили об экономии на комиссиях примерно 40% по сравнению с традиционными методами денежных переводов.

Более половины владельцев криптовалюты совершали покупки именно потому, что продавец принимал стейблкоины. В развивающихся странах этот показатель возрастает до 60%. При этом 42% опрошенных хотят использовать стейблкоины для крупных или важных покупок, тогда как сейчас это делают только 28%.

Географические различия в принятии

Владение стейблкоинами оказалось выше в странах со средним и низким уровнем дохода: 60% респондентов из этих регионов заявили, что имеют стейблкоины, по сравнению с 45% в высокодоходных экономиках. Африка продемонстрировала самый высокий уровень владения — 79%, а также самый существенный рост объемов за прошлый год.

Регуляторные изменения подталкивают рынок

Принятие законодательства GENIUS Act в США и введение регулирования рынков криптоактивов (MiCA) в Европе создали правовую основу для интеграции стейблкоинов в глобальные платежные системы. Компании расширяют возможности расчетов цифровыми активами для выплаты зарплат и международных переводов.

Стейблкоины обычно привязаны к фиатным валютам, таким как доллар США или евро, в соотношении 1:1. Это обеспечивает ценовую стабильность, что делает их более подходящими для платежей по сравнению с криптовалютами, стоимость которых может резко колебаться.

По данным DefiLlama, рынок стейблкоинов в настоящее время составляет $307,8 млрд, что больше $260,4 млрд по состоянию на 19 июля — примерно в то время, когда в США был подписан GENIUS Act.

