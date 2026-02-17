Multi от Минфин
українська
17 февраля 2026, 11:26 Читати українською

Акции вместо ипотеки: молодежь в США отказывается от покупки жилья в пользу фондового рынка

Молодое поколение кардинально меняет подходы к накоплению капитала. Поскольку покупка собственной недвижимости становится все более недоступной из-за высоких цен и ипотечных ставок, миллениалы и зумеры массово открывают брокерские счета. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Молодое поколение кардинально меняет подходы к накоплению капитала.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новая финансовая реальность

Согласно данным JPMorgan Chase, доля молодых людей в возрасте от 25 до 39 лет, которые ежегодно переводят средства на инвестиционные счета, за десятилетие (с 2013 по 2023 год) выросла более чем в три раза — до 14,4%. Этот показатель растет гораздо быстрее, чем среди старшего поколения (40+). Еще более показательна статистика среди 26-летних: если в 2015 году только 8% из них инвестировали собственные средства (начиная с 22 лет), то по состоянию на май 2025 года эта цифра взлетела до 40%. Важно, что эти данные даже не учитывают традиционные пенсионные накопления.

«В последние годы мы наблюдаем очень сильный, удивительно мощный рост розничного инвестирования среди людей, которые при других обстоятельствах могли бы стать покупателями своей первой недвижимости», — отмечает Джордж Эккерд, директор по исследованиям капитала и рынков JPMorgan Chase.

Главными драйверами этого тренда эксперты называют рекордные показатели фондового рынка (например, индекс Dow Jones недавно впервые пересек отметку в 50 000 пунктов), а также максимальное упрощение доступа к торговым платформам благодаря смартфонам. В то же время доля молодежи среди покупателей жилья стремительно падает: по данным Redfin, если в 1999 году американцы в возрасте 18−39 лет составляли 51% всех покупателей недвижимости, то в 2025 году — только 44%.

Как смартфоны «демократизировали» биржу?

Взрывной рост количества молодых инвесторов в значительной степени стал возможен благодаря технологической революции на рынке брокерских услуг. Появление приложений с нулевыми комиссиями за торговлю (таких как Robinhood) и введение механизма так называемых «дробленых акций» кардинально снизили порог входа. Если раньше для того, чтобы купить одну акцию крупной технологической компании, нужно было иметь сотни или даже тысячи долларов, то сегодня любой студент может инвестировать всего 1 доллар в кусочек акции. Это заставило даже традиционных брокерских гигантов, таких как Charles Schwab и Fidelity, отменить комиссии, открыв фондовый рынок для поколения с небольшими капиталами.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
17 февраля 2026, 11:45
#
У нас и жилье, после майдана 2014-го и искусственого обвала гривни, стало недосягаемым и никакого фондового рынка…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 22 незарегистрированных посетителя.
