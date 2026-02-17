Multi от Минфин
українська
17 февраля 2026, 10:54 Читати українською

Alibaba запускает новую модель ИИ Qwen3.5, которая самостоятельно управляет приложениями

Китайский технологический гигант Alibaba вывел на рынок новую модель искусственного интеллекта Qwen3.5, которая способна работать автономно и выполнять сложные задачи вместо пользователя. Разработчики утверждают, что новинка не только значительно дешевле предыдущих версий, но и успешно обходит ведущие американские аналоги в ряде ключевых тестов. Об этом сообщает Reuters.

Китайский технологический гигант Alibaba вывел на рынок новую модель искусственного интеллекта Qwen3.5, которая способна работать автономно и выполнять сложные задачи вместо пользователя.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Автономность и радикальное удешевление

Главной инновацией обновленной нейросети стали так называемые «визуальные агентские возможности». Это означает, что программа умеет не просто общаться текстом, но и самостоятельно выполнять нужные действия непосредственно в мобильных приложениях или на компьютере пользователя. В то же время эксплуатация Qwen3.5 стала на 60% дешевле, а ее способность обрабатывать большие массивы информации выросла в восемь раз по сравнению с предшественницей.

«Созданная для эры агентного искусственного интеллекта, Qwen3.5 призвана помочь разработчикам и предприятиям двигаться быстрее и делать больше с теми же вычислительными мощностями, устанавливая новый ориентир производительности на единицу стоимости вывода», — говорится в официальном заявлении компании.

Борьба за миллионы пользователей

Запуск инновационной модели является частью агрессивной стратегии Alibaba по завоеванию внутреннего рынка. Недавно корпорация провела масштабную промокампанию, раздавая купоны на еду и напитки напрямую через свой чат-бот Qwen. Несмотря на технические сбои, это позволило компании увеличить количество активных пользователей в семь раз.

Однако давление со стороны внутренних конкурентов огромно. В минувшую субботу компания ByteDance (владелец TikTok) выпустила обновление своего чат-бота Doubao 2.0, аудитория которого уже приближается к 200 миллионам человек, также сделав акцент на автономных ИИ-агентах. Кроме того, рынок замер в ожидании новой модели от компании DeepSeek — китайского стартапа, чей глобальный прорыв в прошлом году вызвал масштабную распродажу акций мировых технологических гигантов. Alibaba уже имеет опыт прямой конкуренции с ним: в прошлом году она выпустила модель Qwen 2.5-Max именно как противовес одному из самых успешных продуктов DeepSeek.

Вызов американским технологиям

Интересно, что во время презентации Qwen3.5 разработчики не упомянули своих соотечественников из DeepSeek, сосредоточив удар на западных конкурентах. Опубликованные компанией результаты тестирований (бенчмарков) указывают на то, что их новинка превосходит по показателям эффективности предыдущие собственные разработки и актуальные американские модели — GPT-5.2, Claude Opus 4.5 и Gemini 3 Pro.

Почему это важно

Презентация Qwen3.5 — это очередное доказательство того, что глобальное лидерство в сфере искусственного интеллекта больше не принадлежит исключительно Кремниевой долине. Несмотря на торговые ограничения и санкции США на поставки передовых микросхем, китайские разработчики смогли не только догнать западных конкурентов, но и кардинально обрушить стоимость вычислений. Для мирового бизнеса это означает быстрое и сверхдешевое внедрение автоматизации: корпорациям станет выгодно заменять людей ИИ-агентами, способными самостоятельно работать в офисных программах и приложениях. В то же время для американских технологических гигантов такая агрессивная ценовая политика Китая создает угрозу существенного падения их доходов в облачном секторе.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
