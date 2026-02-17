Компания Tesla официально объявила о запуске своего фирменного ИИ-помощника Grok в электромобилях на территории Европы. Об этом сообщает Tesla в соцсети X.
Grok становится «личным гидом» в Tesla: ИИ от Илона Маска запускают в Европе
Что в состоянии Grok в Tesla
Интеграция чат-бота, разработанного компанией xAI Илона Маска, превращает бортовой компьютер в полноценного интеллектуального помощника:
- Ответы в реальном времени: Grok имеет доступ к актуальной информации из сети, поэтому может отвечать на вопросы о последних новостях, погоде или событиях непосредственно во время движения.
- Управление навигацией: ИИ-помощник может самостоятельно добавлять новые остановки или изменять конечные пункты назначения в навигационной системе по вашему запросу.
- Личный гид: Tesla позиционирует Grok в качестве спутника, что поможет найти интересные места рядом или спланировать маршрут.
Где будет доступен новый сервис
На первом этапе развертывания обновления получат владельцы Tesla в следующих странах:
- Великобритания,
- Ирландия,
- Германия,
- Швейцария,
- Австрия,
- Италия,
- Франция,
- Португалия,
- Испания.
Компания обещает, что впоследствии география доступности Grok будет расширена и на другие страны региона.
Контекст
До этого момента Grok был доступен преимущественно пользователям премиум-подписки соцсети X. Его интеграция в автомобили Tesla является частью более широкой стратегии Илона Маска по созданию единой технологической экосистемы, в которой искусственный интеллект расширяет функциональность сервисов и улучшает взаимодействие пользователя с продуктами компании.
