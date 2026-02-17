Grok становится «личным гидом» в Tesla: ИИ от Илона Маска запускают в Европе

Компания Tesla официально объявила о запуске своего фирменного ИИ-помощника Grok в электромобилях на территории Европы. Об этом сообщает Tesla в соцсети X.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что в состоянии Grok в Tesla

Интеграция чат-бота, разработанного компанией xAI Илона Маска, превращает бортовой компьютер в полноценного интеллектуального помощника:

Ответы в реальном времени: Grok имеет доступ к актуальной информации из сети, поэтому может отвечать на вопросы о последних новостях, погоде или событиях непосредственно во время движения.

Управление навигацией: ИИ-помощник может самостоятельно добавлять новые остановки или изменять конечные пункты назначения в навигационной системе по вашему запросу.

Личный гид: Tesla позиционирует Grok в качестве спутника, что поможет найти интересные места рядом или спланировать маршрут.

Где будет доступен новый сервис

На первом этапе развертывания обновления получат владельцы Tesla в следующих странах:

Великобритания,

Ирландия,

Германия,

Швейцария,

Австрия,

Италия,

Франция,

Португалия,

Испания.

Компания обещает, что впоследствии география доступности Grok будет расширена и на другие страны региона.

Читайте также: Tesla представила новую версию Model Y по цене $41 990

Контекст

До этого момента Grok был доступен преимущественно пользователям премиум-подписки соцсети X. Его интеграция в автомобили Tesla является частью более широкой стратегии Илона Маска по созданию единой технологической экосистемы, в которой искусственный интеллект расширяет функциональность сервисов и улучшает взаимодействие пользователя с продуктами компании.