17 февраля 2026, 9:02 Читати українською

Хлеб и мука подорожали на 40% за два года: остановится ли рост цен в 2026 году

Ситуация на продовольственном рынке Украины остается напряженной: по итогам 2024−2025 годов хлебопекарная и мукомольная отрасли продемонстрировали стремительный рост цен. Об этом свидетельствуют данные отраслевого анализа и мониторинг союза «Мукомолы Украины», сообщает АПК-Информ.

Хлеб и мука подорожали на 40% за два года: остановится ли рост цен в 2026 году
Фото: pixabay

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Ценовой удар: +40% на ценниках

Последние два года стали критическими для кошельков украинцев. Стагнация производства и рост затрат на ресурсы привели к синхронному удорожанию ключевых продуктов:

  • Хлеб: В 2024 году цены выросли на 20−22%, а в 2025-м прибавили еще 19−23%. Суммарно за два года хлеб подорожал в среднем на 40%.
  • Мука Декларированная стоимость пшеничной муки от производителей также поднялась на 40%.

Более всего возросла стоимость пшеничного хлеба высшего сорта — на 44% (до 63,5 грн/кг) и ржаного — на 45% (до 50,6 грн/кг). Батон прибавил в цене 34%, достигнув отметки 30,9 грн/кг.

Теперь цена премиальных сортов хлеба в ритейле уже пересекла отметку в 100 грн за 1 кг, что делает его недоступным для многих граждан. Поэтому в стране набирает популярность домашнее хлебопечение: по расчетам экспертов, выпекать дома не только вкуснее, но и существенно дешевле.

Мукомолы на грани рентабельности

Несмотря на высокие цены в магазинах, производители муки заявляют о работе на грани себестоимости. Реальная цена продажи муки часто на 10−15% ниже декларативной и составляет около 13 700−13 900 грн/т.

При стоимости пшеницы 2 класса в 10 300 грн/т и расходах на переработку (2 500 грн/т) чистый заработок мельниц составляет лишь около 3%.

Производство муки в Украине тоже сокращается. В 2025 году ТОП-14 крупнейших предприятий произвели 527,2 тыс. тонн продукции, что на 4% меньше, чем годом ранее. Экспорт муки рухнул до минимума с 2006 года (лишь 66,8 тыс. тонн), поскольку из-за заблокированных портов украинская продукция потеряла выход на мировые рынки, ограничившись Молдовой и ЕС.

Прогноз на 2026 год: есть ли надежда на стабилизацию

Несмотря на сложную ситуацию, аналитики видят несколько факторов, которые могут сдержать дальнейшее удорожание в 2026 году:

  • Избыток зерна внутри страны: из-за логистических проблем в Украине могут накопиться огромные переходные остатки пшеницы — до 8−10 млн. тонн. Это будет давить на внутренние цены в сторону понижения.
  • Мировые рекорды: международный зерновой совет прогнозирует рекордный мировой урожай пшеницы (819 млн тонн), что уже повлекло за собой снижение мировых цен третий месяц подряд.
  • Высокое качество: урожай 2025 года отличается высокими качественными показателями, что позволит производить лучшую муку без дополнительных затрат на улучшители.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
