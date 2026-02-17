Apple выпустила экстренное обновление безопасности и призвала всех владельцев своих устройств немедленно установить iOS 26.3. Причиной стала утечка информации о критической уязвимости, которую уже используют профессиональные хакеры для слежения за пользователями. Об этом сообщает Daily Mail.
Apple выпустила экстренное обновление: под угрозой безопасность данных 1,8 млрд пользователей iPhone
В чем опасность
Обновление исправляет 39 дыр в безопасности, но самая главная уязвимость «нулевого дня» в компоненте dyld (динамический редактор ссылок).
Эксперты называют dyld «швейцаром» системы, ведь через него проходит каждое приложение перед запуском.
Хакеры нашли способ обойти этого «швейцара» и запускать вредоносный код в обход защиты. Это позволяет незаметно устанавливать шпионские программы, угонять пароли или получить полный контроль над девайсом.
Apple официально подтвердила, что эта уязвимость уже использовалась в сложных целенаправленных атаках против отдельных лиц на версиях системы старше iOS 26.
Кто в зоне риска
Хотя обычно такое шпионское ПО нацелено на политиков, журналистов и активистов, специалисты по кибербезопасности предупреждают, что случайной жертвой может стать каждый. Как только информация об уязвимости становится публичной, ее начинают использовать не только спецслужбы, но и обычные киберпреступники.
Тревожные признаки излома:
- Аномально быстрая разрядка аккумулятора.
- Перегрев устройства без видимых причин.
- Появление приложений, которые вы не устанавливали.
Что нужно сделать сейчас
- Выделите Параметры > Общие >
Обновление П О.
- Установите iOS 26.3 (или iPadOS 26.3 для планшетов).
- Для старых моделей, не поддерживающих новую ОС, Apple выпустила патч iOS
18.7.5.
Обновления также доступны для Mac (macOS Tahoe 26.3), Apple Watch и Apple TV. Эксперты также рекомендуют регулярно перезагружать устройство — это может временно прервать работу некоторых видов шпионского софта.
