Apple выпустила экстренное обновление: под угрозой безопасность данных 1,8 млрд пользователей iPhone

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 февраля 2026, 8:33 Читати українською

Apple выпустила экстренное обновление: под угрозой безопасность данных 1,8 млрд пользователей iPhone

Apple выпустила экстренное обновление безопасности и призвала всех владельцев своих устройств немедленно установить iOS 26.3. Причиной стала утечка информации о критической уязвимости, которую уже используют профессиональные хакеры для слежения за пользователями. Об этом сообщает Daily Mail.

Apple выпустила экстренное обновление: под угрозой безопасность данных 1,8 млрд пользователей iPhone
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В чем опасность

Обновление исправляет 39 дыр в безопасности, но самая главная уязвимость «нулевого дня» в компоненте dyld (динамический редактор ссылок).

Эксперты называют dyld «швейцаром» системы, ведь через него проходит каждое приложение перед запуском.

Хакеры нашли способ обойти этого «швейцара» и запускать вредоносный код в обход защиты. Это позволяет незаметно устанавливать шпионские программы, угонять пароли или получить полный контроль над девайсом.

Apple официально подтвердила, что эта уязвимость уже использовалась в сложных целенаправленных атаках против отдельных лиц на версиях системы старше iOS 26.

Кто в зоне риска

Хотя обычно такое шпионское ПО нацелено на политиков, журналистов и активистов, специалисты по кибербезопасности предупреждают, что случайной жертвой может стать каждый. Как только информация об уязвимости становится публичной, ее начинают использовать не только спецслужбы, но и обычные киберпреступники.

Тревожные признаки излома:

  • Аномально быстрая разрядка аккумулятора.
  • Перегрев устройства без видимых причин.
  • Появление приложений, которые вы не устанавливали.

Что нужно сделать сейчас

  • Выделите Параметры > Общие > Обновление П О.
  • Установите iOS 26.3 (или iPadOS 26.3 для планшетов).
  • Для старых моделей, не поддерживающих новую ОС, Apple выпустила патч iOS 18.7.5.

Обновления также доступны для Mac (macOS Tahoe 26.3), Apple Watch и Apple TV. Эксперты также рекомендуют регулярно перезагружать устройство — это может временно прервать работу некоторых видов шпионского софта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами