«Святой Грааль» за $16,5 млн: Логан Пол продал самую дорогую карту Покемона в истории

Известный американский инфлюэнсер и звезда реслинга Логан Пол снова всколыхнул мир коллекционеров. В понедельник, 16 февраля 2026 года, на аукционе Goldin был установлен абсолютный мировой рекорд: его сверхредкая карта Pikachu Illustrator ушла с молотка за невероятные $16 492 000. Об этом сообщает CNN.

Это соглашение официально признано Книгой рекордов Гиннеса как самая дорогая продажа любой коллекционной карты в истории.

История триумфальной инвестиции

Логан Пол приобрел эту карточку в июле 2021 года за $5,275 млн, что в то время также было рекордом. Таким образом, всего за пять лет он получил более $8 млн чистой прибыли.

Вместе с карточкой покупатель бриллиантовая цепь с подвесом, в которой Логан Пол выходил на ринг WrestleMania 38. Победную ставку сделал Эй-Джей Скарамуччи — венчурный капиталист и сын бывшего директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.

Почему эта карта так дорога?

Карточка Pikachu Illustrator считается «Святым Граалем» для фанатов франшизы. В конце 90-х было создано только 39 таких карт как призы для победителей конкурса иллюстраций покемонов.

Карта Пола — единственная в мире, которая получила самую высокую оценку PSA — 10. Это делает ее технически безупречной и уникальной. При этом только 8 карт Пикачу из серии Illustrator получили 9 баллов PSA.

Отметим, что за последние 20 лет стоимость карт Покемона росла на 3000% быстрее, чем фондовый индекс S&P 500, превзойдя по капитализации даже Disney и Star Wars.

Как проходил аукцион

Торги продолжались 42 дня. Сначала цена держалась на уровне $6,8 млн, однако в последние часы началось настоящее «битва ставок». В финале приняли участие 97 претендентов, что подняло сумму до рекордных $16,5 млн.

«Это абсолютное безумие. Это самая вожделенная коллекционная вещь в мире», — прокомментировал Логан Пол во время прямой трансляции, где он лично передал карточку новому владельцу.

Напомним

«Минфин» писал, что Логан Пол выставил на аукцион самую дорогую карточку Покемона. Ожидаемая цена была до $12 млн.