Нацбанк сократил продажу валюты: что происходит с курсом доллара в Украине

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 февраля 2026, 19:35 Читати українською

Нацбанк сократил продажу валюты: что происходит с курсом доллара в Украине

На прошлой неделе Национальный банк Украины несколько сократил объемы продажи иностранной валюты на межбанковском рынке, что сопровождалось незначительными колебаниями курса. Несмотря на стабильный спрос со стороны бизнеса и населения, ситуация остается под контролем, хотя эксперты прогнозируют плавное подорожание американской валюты в ближайшие месяцы. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные НБУ.

На прошлой неделе Национальный банк Украины несколько сократил объемы продажи иностранной валюты на межбанковском рынке, что сопровождалось незначительными колебаниями курса.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Объемы валютных интервенций и межбанк

По данным регулятора, на прошлой неделе НБУ сократил чистую продажу долларов на межбанке на 8,7% (на 68,8 млн долларов). Всего для поддержания баланса на рынке было продано 725,5 млн долларов.

В то же время спрос на валюту со стороны бизнеса также несколько поостыл. В течение первых четырех дней прошлой недели среднедневной дефицит валюты (разница между тем, сколько компании покупают и продают) уменьшился до 95,8 млн долларов, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 110,0 млн долларов. Суммарно за этот период компании выкупили 383,1 млн долларов чистой валюты.

Ситуация в обменниках и официальный курс

На наличном рынке, где валюту покупает население, также зафиксирован спад ажиотажа. За период с субботы по четверг чистая покупка валюты гражданами уменьшилась с 36,9 млн до 28,7 млн долларов. Однако украинцы все еще покупают больше иностранной наличности, чем сдают в обменники.

Официальный курс гривны к доллару продемонстрировал незначительные колебания: начав неделю с отметки 43,0487 грн, он сначала ослаб до 43,0904 грн, но завершил неделю укреплением на уровне 42,9930 грн/$.

В кассах банков и пунктах обмена валют курс не претерпел существенных изменений: по состоянию на 12 февраля доллар покупали в среднем по 42,79 грн, а продавали по 43,19 грн. Разница между курсом покупки и продажи (спред) составляла приемлемые 0,5−0,6 грн на одном долларе.

Прогнозы экспертов: что будет влиять на курс

Аналитики финансовой компании «КИТ Group» отмечают, что первая половина февраля прошла без стрессов для валютного рынка. Незначительное проседание гривны (с 42,84 грн/$ в начале месяца до 43,03 грн/$) сдерживалось мощными интервенциями Нацбанка. С начала января регулятор уже продал на рынке более 4,33 млрд долларов, чтобы не допустить резких скачков.

На глобальном уровне доллар остается сильным, поскольку Федеральная резервная система США (ФРС) удерживает базовую ставку без изменений, а американский рынок труда демонстрирует уверенные показатели. Для валютной пары евро/доллар (EUR/USD) в первой половине февраля было характерно незначительное укрепление доллара до уровня 1,1874.

В ближайшую неделю-две эксперты ожидают курс в коридоре 43,3−43,8 грн/$ с возможным легким ослаблением гривны. На перспективу двух-трех месяцев ориентир смещается к 43,50−44,60 грн/$. Главными факторами влияния останутся: спрос импортеров, состояние энергетической системы, события на фронте и новости о международной финансовой помощи.

«В долгосрочной перспективе (6+ месяцев): ожидается плавная девальвация гривны по отношению к доллару, а также регулярная и масштабная поддержка рынка валютными интервенциями НБУ. Ориентир на первое полугодие 2026 года — 43,5−44,95 грн/$», — отмечают в КИТ Group.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Cummintator и 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами