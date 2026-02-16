Нацбанк сократил продажу валюты: что происходит с курсом доллара в Украине

На прошлой неделе Национальный банк Украины несколько сократил объемы продажи иностранной валюты на межбанковском рынке, что сопровождалось незначительными колебаниями курса. Несмотря на стабильный спрос со стороны бизнеса и населения, ситуация остается под контролем, хотя эксперты прогнозируют плавное подорожание американской валюты в ближайшие месяцы. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные НБУ.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Объемы валютных интервенций и межбанк

По данным регулятора, на прошлой неделе НБУ сократил чистую продажу долларов на межбанке на 8,7% (на 68,8 млн долларов). Всего для поддержания баланса на рынке было продано 725,5 млн долларов.

В то же время спрос на валюту со стороны бизнеса также несколько поостыл. В течение первых четырех дней прошлой недели среднедневной дефицит валюты (разница между тем, сколько компании покупают и продают) уменьшился до 95,8 млн долларов, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 110,0 млн долларов. Суммарно за этот период компании выкупили 383,1 млн долларов чистой валюты.

Ситуация в обменниках и официальный курс

На наличном рынке, где валюту покупает население, также зафиксирован спад ажиотажа. За период с субботы по четверг чистая покупка валюты гражданами уменьшилась с 36,9 млн до 28,7 млн долларов. Однако украинцы все еще покупают больше иностранной наличности, чем сдают в обменники.

Официальный курс гривны к доллару продемонстрировал незначительные колебания: начав неделю с отметки 43,0487 грн, он сначала ослаб до 43,0904 грн, но завершил неделю укреплением на уровне 42,9930 грн/$.

В кассах банков и пунктах обмена валют курс не претерпел существенных изменений: по состоянию на 12 февраля доллар покупали в среднем по 42,79 грн, а продавали по 43,19 грн. Разница между курсом покупки и продажи (спред) составляла приемлемые 0,5−0,6 грн на одном долларе.

Прогнозы экспертов: что будет влиять на курс

Аналитики финансовой компании «КИТ Group» отмечают, что первая половина февраля прошла без стрессов для валютного рынка. Незначительное проседание гривны (с 42,84 грн/$ в начале месяца до 43,03 грн/$) сдерживалось мощными интервенциями Нацбанка. С начала января регулятор уже продал на рынке более 4,33 млрд долларов, чтобы не допустить резких скачков.

На глобальном уровне доллар остается сильным, поскольку Федеральная резервная система США (ФРС) удерживает базовую ставку без изменений, а американский рынок труда демонстрирует уверенные показатели. Для валютной пары евро/доллар (EUR/USD) в первой половине февраля было характерно незначительное укрепление доллара до уровня 1,1874.

В ближайшую неделю-две эксперты ожидают курс в коридоре 43,3−43,8 грн/$ с возможным легким ослаблением гривны. На перспективу двух-трех месяцев ориентир смещается к 43,50−44,60 грн/$. Главными факторами влияния останутся: спрос импортеров, состояние энергетической системы, события на фронте и новости о международной финансовой помощи.

«В долгосрочной перспективе (6+ месяцев): ожидается плавная девальвация гривны по отношению к доллару, а также регулярная и масштабная поддержка рынка валютными интервенциями НБУ. Ориентир на первое полугодие 2026 года — 43,5−44,95 грн/$», — отмечают в КИТ Group.