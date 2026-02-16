Американская энергетическая система сталкивается с беспрецедентной нагрузкой из-за стремительного развития технологий искусственного интеллекта и блокчейна. Если еще несколько лет назад цифровая инфраструктура была почти незаметна для национальной энергосети, то сегодня серверы превратились в одного из крупнейших потребителей реальных физических ресурсов, забирая львиную долю произведенной электроэнергии. Об этом сообщает Goldman Sachs и Министерство энергетики США.
Дата-центры США резко увеличили потребление электроэнергии на фоне ИИ-бума
Эволюция потребления
Исторические данные демонстрируют три четких этапа того, как менялись энергетические аппетиты технологической отрасли.
- В период с 2004 по 2013 год ситуация оставалась абсолютно стабильной. Потребление электроэнергии центрами обработки данных (ЦОД) колебалось в пределах скромных 0,5−1% от общенационального показателя. Базовая инфраструктура раннего интернета и первые облачные сервисы работали эффективно, не создавая нагрузки на энергосистему.
- С 2014 по 2019 год начался постепенный рост. Показатель плавно поднялся до 2,5%. Этот этап был обусловлен массовым переходом бизнеса на облачные вычисления, бумом стриминговых видеоплатформ и глобальным масштабированием социальных сетей.
- Однако настоящий шок произошел в период с 2020 по 2026 год. Кривая энергопотребления резко взлетела вверх и в конце этого периода приблизилась к отметке в 7% от всей электроэнергии, генерируемой в Соединенных Штатах.
Три главных драйвера энергетического бума
Эксперты выделяют несколько ключевых технологических сдвигов, которые спровоцировали этот резкий скачок спроса на киловатты:
- Искусственный интеллект (ИИ): Обучение и поддержка бесперебойной работы больших языковых моделей (LLM) требуют колоссальных вычислительных мощностей. Современные генеративные нейросети при обработке каждого запроса потребляют в разы больше электроэнергии, чем традиционный поиск в интернете.
- Криптовалюты: Поддержка работы децентрализованных блокчейн-сетей и промышленный майнинг (особенно таких активов, как биткойн) создают огромную, круглосуточную и стабильную нагрузку на электросети.
- Системы охлаждения: Современное высокоплотное серверное оборудование генерирует критически много тепла. Как следствие, значительная (а иногда и большая) часть энергии расходуется не на сами вычислительные процессы, а на питание массивных промышленных систем охлаждения дата-центров.
