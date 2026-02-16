Дата-центры США резко увеличили потребление электроэнергии на фоне ИИ-бума

Американская энергетическая система сталкивается с беспрецедентной нагрузкой из-за стремительного развития технологий искусственного интеллекта и блокчейна. Если еще несколько лет назад цифровая инфраструктура была почти незаметна для национальной энергосети, то сегодня серверы превратились в одного из крупнейших потребителей реальных физических ресурсов, забирая львиную долю произведенной электроэнергии. Об этом сообщает Goldman Sachs и Министерство энергетики США.