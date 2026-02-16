Multi от Минфин
українська
16 февраля 2026, 14:27

Рогальский рассказал, когда в monobank может появиться крипта

Один из соучредителей monobank Михаил Рогальский не исключил появление криптовалют в банке. Об этом он рассказал в интервью SPEKA.

Один из соучредителей monobank Михаил Рогальский не исключил появление криптовалют в банке.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Криптовалюта в monobank

«Я слышу о том, что скоро легализуют криптовалюту, пожалуй, последние пять лет. Поэтому я, с одной стороны, с надеждой, а с другой стороны, немного скептически отношусь к этим заявлениям, потому что мне кажется, что до легализации криптовалюты нам еще достаточно далеко. Мы сейчас живем в условиях, когда страна не может существовать без валютных ограничений, которые есть. Открытие рынка криптовалют, по-моему, приведет к тому, что Национальному банку будет очень сложно проводить монетарную политику и контролировать движение капитала.

Хотя я буду очень рад, если это будет какая-то правовая рамка, потому что мы видим криптообменники, рекламу на улице. И удивительно, что существует большая финансовая сфера, которая сейчас никак не регулируется.

Михаил рассказал, что в будущем, если закон и регуляции будут разрешать, у monobank может появиться криптовалюта, но пока компания к этому не готовится", — отметил он.

Искусственный интеллект в monobank

Помимо криптовалют, соучредитель monobank прокомментировал применение искусственного интеллекта (ИИ) в работе банка.

Несмотря на акцент на «человечной» поддержке, в monobank была внедрена внутренняя система ИИ под названием ENOT — электронный нейросетевой вычислительный технологический ассистент.

По словам Рогальского, ИИ используют осторожно.

В обычном режиме ответ клиентам предоставляют живые операторы. Рогальский подчеркнул, что в банке верят в важность общения людей с живым человеком, особенно когда что-то идет не так и нужно обратиться в службу поддержки. В то же время, в случае пиковых нагрузок или технических сбоев к работе может присоединяться ИИ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
