українська
16 февраля 2026, 13:42 Читати українською

Количество карточных платежей стремительно растет, тогда как сеть банкоматов не меняется — НБУ

В прошлом году украинцы установили новые рекорды в использовании банковских карт, существенно увеличив объемы безналичных расчетов. На фоне активного расширения сети платежных терминалов и выпуска миллионов новых карт, количество банкоматов в стране перестало расти, что четко указывает на изменение финансовых привычек населения от наличных к цифрам. Об этом сообщает Национальный банк Украины 16 февраля.

В прошлом году украинцы установили новые рекорды в использовании банковских карт, существенно увеличив объемы безналичных расчетов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Замораживание наличных денег и бум цифровых платежей

Главным индикатором изменения платежных тенденций стало то, что в течение всего 2025 года количество работающих банкоматов в Украине оставалось абсолютно неизменным — на уровне 15,7 тысячи единиц.

В то же время общие показатели использования карт продемонстрировали уверенный рост. За год граждане осуществили 9 512,3 млн операций на общую сумму 7 157,2 млрд грн. Если сравнивать с 2024 годом, то количество транзакций увеличилось на 10%, а их денежный объем — на 9%. Подавляющее большинство этих средств обращалось внутри страны (91,6% по количеству и 90,1% по сумме), тогда как на зарубежные операции пришлось 8,4% и 9,9% соответственно.

Абсолютным лидером стали именно безналичные расчеты: осуществлено более 9 миллиардов операций (рост на 11%) на сумму 4 684,3 млрд грн (рост на 10,4%). Сегодня 95,5% всех операций с картами являются безналичными, а в денежном выражении их доля достигла 65,4%.

Где и как украинцы тратят средства

Чаще всего банковская карта используется для оплаты через терминалы в обычных магазинах и заведениях сферы услуг. На этот сегмент приходится 74,3% от общего количества и 50,9% от суммы всех безналичных платежей (это более 6,7 млрд операций на сумму почти 2 385,4 млрд грн).

Другие виды операций распределились следующим образом:

  • Переводы с карты на карту: хотя они составляют лишь 7,3% от количества всех операций, по сумме они занимают весомые 26,3% (1 231,9 млрд грн).
  • Оплата в интернете: на онлайн-покупки приходится 13,9% транзакций и 16,4% денежного объема (более 1,2 млрд платежей на сумму почти 770 млрд грн).

В 2025 году также изменился средний размер одной финансовой операции. В обычных магазинах средний чек вырос с 330 до 354 грн, а в интернете — с 561 до 608 грн. Зато средняя сумма перевода между картами уменьшилась до 1 864 грн (против 1 958 грн в 2024 году).

Инфраструктура: терминалов и карт становится больше

Пока количество банкоматов не меняется, сеть для приема безналичных платежей стремительно расширяется. Количество торговых терминалов выросло на 12,5% и достигло 558,6 тысячи. Это на 31% больше, чем было до начала полномасштабного вторжения в конце 2021 года. Количество точек (в том числе и в интернете), где можно рассчитаться картой, увеличилось на 18,5% — до 614,1 тысячи.

Растет и количество самих платежных карт. На начало 2026 года банки выпустили 148,7 млн карт (+12,7% за год). Этот скачок в значительной степени объясняется государственными программами финансовой помощи, такими как «Национальный кэшбэк» и «Зимняя поддержка».

Количество карт, которыми украинцы реально пользуются ежемесячно (активные карты), выросло на 11,4% — до 65,4 млн. При этом технологии диктуют свои правила:

  • 55% активных карт (35,9 млн) являются бесконтактными (+2,5% за год).
  • Каждая третья активная карта (20,7 млн) является токенизированной, то есть добавленной к смартфонам или смарт-часам (NFC). За год их количество подскочило на 25,9%.

В результате 98% всех безналичных покупок в магазинах осуществляются бесконтактным способом.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
16 февраля 2026, 14:16
#
Тим часом у 2025 році кількість готівки в обігу України також збільшилася — на 12,6% (або на 103,9 млрд грн), досягнувши 926,3 млрд грн на початок 2026 року. І з такою владою та її ініціативами буде лише рости.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
