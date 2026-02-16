В X (Twitter) опровергли информацию о запуске торгов акциями и криптовалютами

Социальная сеть X (бывший Twitter) в ближайшее время введет новые функции для инвесторов, однако платформа не превратится в брокерскую компанию и не будет самостоятельно проводить финансовые операции. Пользователи действительно смогут взаимодействовать с биржевыми тикерами прямо в ленте новостей, но сама соцсеть будет выполнять исключительно роль информационной площадки.

Заявление Никиты Бира: никакой брокерской деятельности

Накануне в СМИ распространилась информация о том, что X позволит торговать ценными бумагами и криптовалютами непосредственно в своем приложении. Однако руководитель отдела продуктов компании Никита Бир оперативно опроверг эти слухи, расставив правильные акценты относительно нового функционала.

Он четко подчеркнул, что компания не берет на себя финансовые риски, не хранит средства клиентов и не занимается непосредственным заключением сделок:

«X не занимается исполнением сделок и не действует как брокерская компания. Мы просто создаем инструменты финансовых данных и ссылки», — пояснил Бир.

Будущая функция под названием «умные кэштеги» (Smart Cashtags) позволит пользователям кликать на названия активов (тики) в публикациях и видеть их актуальную цену. Однако для совершения самой покупки или продажи система будет перенаправлять пользователя с платформы X на сторонние специализированные торговые сервисы.

Запуск X Money и концепция «суперприложения»

Несмотря на то, что соцсеть отказывается от статуса брокера, она продолжает свой путь к созданию собственной финансовой экосистемы. Сейчас компания активно готовит к запуску платежную систему X Money. По словам владельца платформы Илона Маска, этот инструмент уже проходит закрытое внутреннее тестирование, а публичная бета-версия для ограниченного круга внешних пользователей станет доступной в течение одного-двух месяцев.

Главная цель Маска — превратить X в «приложение для всего». Он стремится создать среду, где люди смогут обмениваться сообщениями, читать новости, переводить деньги друг другу и управлять своими инвестициями без необходимости открывать отдельные банковские приложения.