Майкл Сейлор рассказал, как нужно инвестировать в биткоин

Председатель крупнейшего корпоративного держателя биткоина, компании Strategy Майкл Сейлор заявил , что первая криптовалюта — самый производительный актив, поэтому всегда будет волатильной.

Советы Сейлора

По словам Сейлора, это следует воспринимать не как баг, а как базовое свойство актива. Возможность торговать первой криптовалюты круглосуточно только усиливает амплитуду котировок на рынке.

«Инвестировать в биткоин нужно с горизонтом 4−10 лет. Сейчас более шести миллиардов людей не имеют доступа к американской недвижимости как защитному активу. Биткоин для них — способ хранить стоимость в максимально защищенной юрисдикции», — подчеркнул криптоэнтузиаст.

Сейлор отметил, что биткоин выходит за рамки спекулятивного инструмента и становится активом уровня территорий.

По его словам, BTC можно рассматривать на том же уровне, что и исторические территориальные приобретения США — Аляска, Техас, Калифорния.

Сегодня, считает Сейлор, стратегическая конкуренция смещается в цифровое пространство. Следующий этап глобального лидерства связан с развитием искусственного интеллекта и контролем над цифровыми активами.

В этой парадигме биткоин становится не просто финансовым инструментом, а элементом национальной технологической инфраструктуры.

Отдельно Сейлор акцентировал внимание на философском измерении биткоина. В его интерпретации это не просто актив, а форма цифровой трансформации капитала — универсальная финансовая платформа, с которой могут взаимодействовать миллиарды людей и автономные ИИ-агенты.

Ранее Майкл Сейлор заявил, что в случае дальнейшего снижения курса биткоина компания Strategy намерена рефинансировать долг, а не продавать первую криптовалюту.