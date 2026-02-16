Multi от Минфин
українська
16 февраля 2026, 10:52 Читати українською

Майкл Сейлор рассказал, как нужно инвестировать в биткоин

Председатель крупнейшего корпоративного держателя биткоина, компании Strategy Майкл Сейлор заявил, что первая криптовалюта — самый производительный актив, поэтому всегда будет волатильной.

Председатель крупнейшего корпоративного держателя биткоина, компании Strategy Майкл Сейлор заявил, что первая криптовалюта — самый производительный актив, поэтому всегда будет волатильной.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахСоветы СейлораПо словам Сейлора, это следует воспринимать не как баг, а как базовое свойство актива.
Фото: Майкл Сейлор

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Советы Сейлора

По словам Сейлора, это следует воспринимать не как баг, а как базовое свойство актива. Возможность торговать первой криптовалюты круглосуточно только усиливает амплитуду котировок на рынке.

«Инвестировать в биткоин нужно с горизонтом 4−10 лет. Сейчас более шести миллиардов людей не имеют доступа к американской недвижимости как защитному активу. Биткоин для них — способ хранить стоимость в максимально защищенной юрисдикции», — подчеркнул криптоэнтузиаст.

Сейлор отметил, что биткоин выходит за рамки спекулятивного инструмента и становится активом уровня территорий.

Читайте: также Компания Майкла Сейлора получила $12,4 млрд убытков из-за падения биткоина

По его словам, BTC можно рассматривать на том же уровне, что и исторические территориальные приобретения США — Аляска, Техас, Калифорния.

Сегодня, считает Сейлор, стратегическая конкуренция смещается в цифровое пространство. Следующий этап глобального лидерства связан с развитием искусственного интеллекта и контролем над цифровыми активами.

В этой парадигме биткоин становится не просто финансовым инструментом, а элементом национальной технологической инфраструктуры.

Отдельно Сейлор акцентировал внимание на философском измерении биткоина. В его интерпретации это не просто актив, а форма цифровой трансформации капитала — универсальная финансовая платформа, с которой могут взаимодействовать миллиарды людей и автономные ИИ-агенты.

Ранее Майкл Сейлор заявил, что в случае дальнейшего снижения курса биткоина компания Strategy намерена рефинансировать долг, а не продавать первую криптовалюту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

denkauk
denkauk
16 февраля 2026, 12:23
>>За його словами, BTC можна розглядати на тому ж рівні, що й історичні територіальні придбання >>США Аляска, Техас, Каліфорнія.

На Аляске нафту можна добивати, а в Каліфорнія будувати нерухомість продавати і інфпаструткру, яка гроші приносить. А биткои з урахуванням розвитку квантових обчислень нафік буде непотрібний
