українська
6 февраля 2026, 13:14

Компания Майкла Сейлора получила $12,4 млрд убытков из-за падения биткоина

Падение курса биткоина ниже отметки в 65 000 долларов усугубляет кризис на рынке цифровых активов. Одной из наиболее пострадавших сторон оказалась компания Strategy Inc., известная своей агрессивной стратегией накопления первой криптовалюты. Согласно отчету о прибылях, компания зафиксировала чистый убыток в размере 12,4 миллиарда долларов за четвертый квартал. Главной причиной таких финансовых результатов стала переоценка стоимости огромных запасов биткоина, находящихся на балансе фирмы. Об этом сообщает Bloomberg.

Падение курса биткоина ниже отметки в 65 000 долларов усугубляет кризис на рынке цифровых активов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сломанный механизм финансирования

Ситуация ухудшилась на этой неделе, когда из-за новых рыночных потрясений стоимость биткойн-активов компании упала ниже цены их приобретения впервые с 2023 года. Это фактически нивелировало всю прибыль, полученную после выборов.

Ранее Strategy Inc., которая начинала как разработчик корпоративного программного обеспечения, успешно использовала уникальную финансовую модель. Акции компании торговались со значительной премией (наценкой) по отношению к стоимости биткойнов, которыми она владела. Это позволяло выпускать новые акции, привлекать средства и покупать еще больше криптовалюты, повторяя цикл. Однако сейчас, когда эта премия исчезла, а условия на рынках капитала стали более жесткими, модель перестала работать.

Компания не объявила о выпуске новых акций или долговых обязательств. Это существенное изменение поведения, ведь начиная с 2020 года, каждое падение рынка сопровождалось новыми закупками за счет привлеченных средств. Вместо этого Майкл Сейлор, соучредитель компании, занял более оборонительную позицию.

Позиция руководства и реальность

Сейлор заверил, что компании не угрожают маржин-колы (требования срочно донести средства для обеспечения позиций), а на счетах есть 2,25 миллиарда долларов наличными. Этого должно хватить для покрытия процентов и выплат в течение более двух лет. Однако давление растет, поскольку текущая цена биткоина закрепилась ниже средней цены покупки компанией, которая составляет 76 052 доллара.

В Strategy Inc. также подчеркнули, что не ожидают получения прибыли в текущем году или в ближайшем будущем. Генеральный директор Фонг Ле во время презентации попытался успокоить инвесторов:

«Некоторые из вас купили биткойн или MSTR в прошлом году, это ваш первый спад, мой совет — держитесь».

Эта попытка успокоить вызвала волну возмущения в комментариях во время прямой трансляции.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии

