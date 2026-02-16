Multi от Минфин
16 февраля 2026, 8:28

В monobank рассказали, почему не взлетел проект в Польше

В Польше проект не взлетел, потому что он не запустился. Об этом рассказал Михаил Рогальский, соучредитель Fintech-IT Group в интервью SPEKA.

В Польше проект не взлетел, потому что он не запустился.
Фото: Михаил Рогальский

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В чем причина

По словам Рогальского, это произошло из-за нежелания и проблем нашего партнера, на лицензии которого мы должны были работать в Польше, с местным регулятором.

«В общем нам дали понять, что не очень хотят видеть mono на рынке Польши, наверное, потому, что не хотят иметь конкурентов.

Мы можем только догадываться о причинах, потому что ни разу не смогли прокоммуницировать с местным регулятором, никто не захотел вступать с нами в диалог. В Польше более 50% банковского рынка — это государственные банки, может, из-за этого", — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, какой главный урок вынесли из кейса с Польшей, Рогальский ответил:

«Даже если ты работаешь через партнера, нельзя рассчитывать на его отношения с регулятором. И если есть хоть какая-то возможность, какой-то риск того, что регулятор будет иметь к тебе вопрос, то лучше сразу идти по более длинному пути — напрямую получить собственную лицензию, а не открыть через партнера».

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что monobank собирался до конца первого квартала 2023 года начать работать в Польше. Там он должен был называться стерео.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Hennady
Hennady
16 февраля 2026, 8:37
«Про це розповів Михайло Рогальський, співзасновника Fintech-IT Group в інтерв'ю SPEKA.»
розповів співзасновника ?! — текст писав представник народів крайньої півночі чи кавказу чи школяр молодших класів?
