В monobank рассказали, почему не взлетел проект в Польше

В Польше проект не взлетел, потому что он не запустился. Об этом рассказал Михаил Рогальский, соучредитель Fintech-IT Group в интервью SPEKA.

В чем причина

По словам Рогальского, это произошло из-за нежелания и проблем нашего партнера, на лицензии которого мы должны были работать в Польше, с местным регулятором.

«В общем нам дали понять, что не очень хотят видеть mono на рынке Польши, наверное, потому, что не хотят иметь конкурентов.

Мы можем только догадываться о причинах, потому что ни разу не смогли прокоммуницировать с местным регулятором, никто не захотел вступать с нами в диалог. В Польше более 50% банковского рынка — это государственные банки, может, из-за этого", — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, какой главный урок вынесли из кейса с Польшей, Рогальский ответил:

«Даже если ты работаешь через партнера, нельзя рассчитывать на его отношения с регулятором. И если есть хоть какая-то возможность, какой-то риск того, что регулятор будет иметь к тебе вопрос, то лучше сразу идти по более длинному пути — напрямую получить собственную лицензию, а не открыть через партнера».

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что monobank собирался до конца первого квартала 2023 года начать работать в Польше. Там он должен был называться стерео.