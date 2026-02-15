Финляндия хочет изымать недвижимость у россиян под предлогом защиты национальной безопасности

В стране планируют пересмотреть соглашения, заключенные за последние 20 лет, и конфисковывать имущество, приобретенное гражданами России в Финляндии, сообщает издание Suomenmaa со ссылкой на министра обороны Антти Хяккянена.

В чем причина

По словам Хяккянена, такое вмешательство могло бы применяться к операциям со всеми типами недвижимости, осуществленными за последние 20 лет. Такие меры, по мнению министра обороны Финляндии, позволят обеспечить национальную безопасность.

«В последние 20 лет Финляндия слишком наивно относилась к контролю над недвижимостью», — заявил он.