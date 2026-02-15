Multi от Минфин
українська
15 февраля 2026, 9:54

Доля владельцев криптовалют в мире составляет около 8-10% — Чанпэн Чжао

Держатель контрольного пакета крупнейшей по объемам торгов криптобиржиBinance Чанпэн Чжао заявил, что доля владельцев криптовалют в мире составляет около 8−10%.

Держатель контрольного пакета крупнейшей по объемам торгов криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что доля владельцев криптовалют в мире составляет около 8−10%.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПо словам Чжао, криптовалюты распространены гораздо меньше, чем принято считать: их доля в мировом богатстве составляет менее 1%.
Фото: Чанпэн Чжао

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По словам Чжао, криптовалюты распространены гораздо меньше, чем принято считать: их доля в мировом богатстве составляет менее 1%. Это свидетельствует о значительном потенциале роста всей индустрии в течение нескольких лет.

Он отметил, что текущий медвежий цикл отличается от предыдущих фаз снижения: рынок стал более зрелым, а институциональное присутствие — заметнее. Еще одним фактором долгосрочной устойчивости Чжао назвал более конструктивный подход США к регулированию цифровых активов.

Краткосрочные прогнозы — спекулятивны

При этом он подчеркнул, что краткосрочные прогнозы остаются спекулятивными: высокая волатильность криптовалют сохраняется, поэтому инвестиционные решения должны соотноситься с индивидуальным уровнем риска. Отдельно предприниматель отметил различия между централизованными и децентрализованными платформами.

По его словам, площадки не являются прямыми конкурентами — они обслуживают разные категории пользователей. Работа с децентрализованными протоколами требует технической подготовки и строгого соблюдения принципов кибербезопасности: компрометация устройства или кошелька может привести к полной утрате активов.

Читайте также: Владелец Binance рассказал, на что пошел ради покупки биткоина в 2014 году

Централизованные биржи, напротив, предлагают привычную инфраструктуру — аккаунты, пароли, клиентскую поддержку, — что делает их более понятными для массовой аудитории. По мере накопления опыта часть пользователей переходит к децентрализованным решениям, однако такой шаг предполагает ответственность за хранение средств.

Развитие криптоиндустрии

Говоря о развитии криптоиндустрии, Чжао призвал команды сосредоточиться на продуктах, а не на краткосрочной динамике криптоактивов. В долгосрочной перспективе, по его мнению, выигрывают проекты с устойчивой технологической архитектурой, прозрачной стратегией и понятной экономической моделью.

Ключевыми метриками успеха он назвал безопасность пользовательских средств, низкие комиссии, высокую скорость транзакций и удобный интерфейс.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
