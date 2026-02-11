Владелец Binance рассказал, на что пошел ради покупки биткоина в 2014 году

Владелец контрольного пакета криптобиржи Binance Чанпэн Чжао рассказал , что в 2014 году продал свою квартиру в Шанхае за $900 000 и купил 1500 BTC по средней цене $600 за монету.

История покупки

По словам Чжао, чтобы по-настоящему разобраться в биткоине, ему понадобилось около шести месяцев интенсивного изучения, несмотря на технический бэкграунд и опыт работы с торговыми системами.

Бизнесмен подчеркнул, что сознательно решил не упустить «следующий большой цикл», хотя мать назвала его «глупым ребенком» за продажу квартиры ради «волшебных интернет-денег».

Чжао рассказал, что сейчас сосредоточен на развитии бесплатной образовательной платформы Giggle Academy. Также он отметил потенциал искусственного интеллекта — бизнесмен ожидает, что ИИ-агенты будут совершать огромное количество микротранзакций.

Цифровые активы станут естественной инфраструктурой для цифровой экономики, а ИИ — третьей фундаментальной технологической волной. Ранее Чанпэн Чжао оспорил заявления конкурентов и недовольных клиентов, которые обвинили принадлежащую бизнесмену компанию в ошибках, усугубивших падение крипторынка.