Гнутарь, раклист и кубовщик: Госзанятости назвала необычные профессии в Украине

Государственная служба занятости продолжает знакомить с профессиями, которые часто предлагают работодатели и лишь изредка интересуют соискателей работы. Среди многих тысяч самых разных названий вакансий, очередь заявить о себе у тамбурмажоров, гнутарей, кубовщиков, ланолинщиков и раклистов.

Топ-5 редких профессий на рынке труда Украины

1. Артист-тамбурмажор. Эта профессия предусматривает музыканта. Чаще такой специалист бывает в военных музыкальных коллективах. Тамбурмажор первым стоит во главе колонны оркестрового марша и управляет музыкантами с помощью специального декоративного жезла. Чаще это барабанщик.

Такие профессии относятся к разделу «профессионалы в области музыки». В этой же категории есть такие специальности, как аккомпаниатор (музыкальное сопровождение солистам), капельмейстер (руководитель музыкального коллектива) и дирижер.

2. Гнутарь. Это работник, который производит сложные деревянные детали для мебели или украшения, как части интерьера. Такие мастера используют гидротермическую обработку, то есть высокую температуру, пар или горячую воду для повышения эластичности дерева и изменения цвета. После этого гнутари изгибают детали на специальных станках.

Принадлежит эта профессия разделу «квалифицированные рабочие с инструментом», группе «столяры». В ней еще есть такие направления работы, как бондарь (изготовление бочек), производитель берд (частей ткацкого станка), личковщик деталей мебели.

3. Кубовщик. Обычно это подсобный рабочий, работающий на кухне. В его обязанности чаще всего входят кипячение воды, мытье посуды и уборка за поварами. Эта работа относится к «простейшим профессиям», к группе «подсобные рабочие и уборщики в конторах, гостиницах и других учреждениях». Рядом с кубовщиком в классификаторе находятся каштелян (учет спецодежды), кухонный рабочий и униформист (техническое обслуживание цирковых шоу).

4. Ланолинщик. Это специалист, занимающийся переработкой ланолина, то есть животного воска, получаемого при очищении жира из овечьей шерсти. Такие рабочие работают на масложировых или фармацевтических предприятиях и готовят материалы, которые затем применяются при производстве кремов, мазей и косметических средств.

Профессия относится к разделу «рабочие по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования», группе работников, производящих фармацевтические продукты и косметические средства. В ней же находятся капиллярщик (извлекающий действующие вещества из растительного сырья), фиксаторщик (изготавливают ортопедические изделия) и шпредингист (готовит реагенты).

5. Раклист. Это работник текстильного или мануфактурного производства. Он управляет машинами, наносящими цветные рисунки на ткани, трикотаж или пленочные материалы. Есть два вида раклистов: в производстве текстиля и при создании фарфоровых и фаянсовых изделий.

Эта профессия относится к «квалифицированным рабочим с инструментом», а именно к «гончарам и производителям стеклянных изделий». Кроме них, в этой группе находятся еще ангобовщики (наносят глину), инкрустаторы (вырезают рисунки) и контурировщики (наносит контуры).