Аренда жилья в Варшаве «съедает» 43% заработка. Один из самых плохих показателей среди столиц ЕС

Аренда жилья в Варшаве уверенно превращается в роскошь. По нагрузке на кошелек арендаторов польская столица уже обогнала Париж и Берлин. Об этом говорится в отчете Rankomat.pl и Rentier.io.

Сколько стоит аренда в странах ЕС

В Варшаве аренда квартиры съедает в среднем 43% чистого заработка. Это один из самых плохих показателей среди столиц Евросоюза.

Для сравнения: в Берлине на аренду жилья тратится около 29% доходов, в Париже — 31%, а в Вене — всего 24%. Хуже, чем в Варшаве, ситуация только в нескольких городах, в том числе Дублине и Лиссабоне.

Стоимость аренды жилья в Варшаве

Кавалерка за пределами центра Варшавы обходится в 3,3 тысячи злотых в месяц при средней зарплате около 7,8 тысячи злотых «чистыми». В Париже аренда дороже — примерно 4,4 тысячи злотых, но и доходы там почти вдвое выше. Аналогичная ситуация и в Берлине.

Авторы отчета отмечают, что в целом расходы по аренде в Варшаве нельзя назвать экстремальными, однако они превышают средний показатель по столицам ЕС, равный 38% дохода.

При этом в 2025 году аренда начала проигрывать покупки жилья. Из-за снижения ипотечных ставок во многих городах ежемесячный платеж по кредиту сравнялся с арендной платой или даже стал ниже. В 13 из 17 охваченных исследованием городов (в частности, в Лодзи) покупка квартиры оказалась выгоднее ее аренды.

Что говорят эксперты

Эксперты полагают, что будущее рынка аренды в Варшаве зависит от баланса спроса и предложения. Если на рынок выйдет больше квартир, например, за счет сокращения краткосрочной аренды, рост цен может остановиться. В противном случае жилье в столице продолжит дорожать, оставаясь недоступным все большему количеству людей.

В Украине или Польше: где выгоднее арендовать жилье

Рынок аренды жилья в Украине остается более доступным, чем в Польше. В больших украинских городах арендовать квартиру можно за $400−500, в то время как в Польше подобные варианты стоят от $800.

В целом за год аренда в Украине подорожала на 15−25%, тогда как в Польше рост составил всего 5−10%. Несмотря на это, жилье в Польше все равно остается в среднем на 80−100% дороже, чем в Украине