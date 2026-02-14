Фастфуд начал подстраиваться под «Ozempic-реальность»

В разных странах сети замечают одну и ту же тенденцию: клиенты худеют, едят меньше и все реже выбирают сладкое и булочки. McDonald's уже тестирует меню для тех, кто принимает препараты, подавляющие аппетит. Об этом пишет Business Insider.

Новое меню

В тренде — белок и «легкие» форматы: меньше калорий, больше мяса, иногда без булок — вместо них листья салата.

Желающих похудеть в США стает больше

Внедрение GLP-1 в США растет. Эксперт EY по потребительским товарам в прошлом году сообщил Business Insider, что 10% всего населения США принимает определенную форму препаратов GLP-1. Известно, что эти препараты, такие как Ozempic и Wegovy, ингибируют аппетит, что приводит к тому, что пользователи выбирают малые порции.

И это меняет продовольственный сектор и рынок напитков США.

Не только McDonald's думает об этой растущей клиентской базе. Бренды, продающие упакованные продукты, такие как General Mills и Conagra Brands, предлагают продукты с меньшими порциями, ориентированные на людей с пониженным аппетитом.

Conagra Brands, которой принадлежат такие бренды, как Slim Jim и Marie Callender's, маркирует некоторые из своих замороженных блюд Healthy Choice как GLP-1 Friendly.

В декабре Shake Shack представил свое «меню для хорошей физической формы» с высокобелковыми, безглютеновыми, вегетарианскими и GLP-1-совместимыми блюдами. В меню вместо булочек было три бургера, завернутые в салат.