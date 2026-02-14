Польский ютубер отапливал дом пончиками — получилось дешевле, чем использовать пеллеты

Польский ютубер Марек Хоффманн проверил, чем выгоднее отапливать дом. Поводом стали рекордно высокие цены на популярные пеллеты — древесные отходы для печи и котлов, пишет zielona.interia.pl.

Эксперемент Хоффманна

Хоффманн заметил, что пончики из супермаркета имеют схожую энергетическую ценность, но стоят меньше пеллет. Он купил 133 пончика по девять грош за штуку.

В итоге вышло около десяти килограммов «топлива» за 12 злотых — это на семь злотых дешевле, чем столько же пеллет. А в Жирный четверг в той же сети пончики продавались по акции по пять грош, так что цена была бы еще ниже меньше 7 злотых за десять килограммов.

Продолжая эксперимент, ютубер до краев заполнил свою печь пончиками и поджег разгар. Вскоре температура в камере сгорания поднялась до нескольких сот градусов. Пончики смогли отапливать дом больше пяти часов.

Дефицит пеллет в Польше

Дефицит пеллет в Польше связан с нехваткой опилок, из которых их производят. Сырья стало меньше из-за сокращения производства мебели и ограничения на вырубку лесов.

На рынке остались лишь небольшие запасы пеллет за весь год. Они быстро сокращаются, а цены продолжают расти. Падение импорта сырья из Украины только усугубило проблему.