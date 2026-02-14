В Нидерландах ввели налог на хранение криптоактивов

Палата представителей Нидерландов одобрила законопроект , который устанавливает налог на прирост капитала для криптовалют и любых других активов типа паев, облигаций и акций, — даже если они остаются без движения в портфелях инвесторов и просто дорожают со временем. Нововведения вступят в силу с января 2028 года, если закон окажется принят.

Что это значит для резидентов

Согласно новым правилам, налоговые резиденты должны ежегодно платить налог в размере около 36% с фактического дохода от сбережений и инвестиций, даже если активы не проданы.

Это означает, что налогообложению подлежат не только полученные доходы, но и прирост стоимости активов, включая нереализованную прибыль.

На стадии обсуждения законопроект критиковали, в первую очередь, участники крипторынка, поскольку цифровые валюты подвержены резкому колебанию цен.

Противники налогового нововведения настаивали: возможна ситуация, когда прибыль, с которой уже уплачен налог, может полностью исчезнуть из‑за волатильности рынка. Однако дискуссия привела лишь к тому, что парламент одобрил поправку, сокращающую период пересмотра этой системы налогообложения с пяти до трех лет.

Такая мера достаточно, чтобы обеспечить оперативное внесение поправок, если в процессе использования новой системы возникнут проблемы, уверены законодатели.