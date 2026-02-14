Multi от Минфин
українська
14 февраля 2026, 8:30 Читати українською

Стало известно, на сколько проиндексируют пенсии с 1 марта

1 марта 2026 года в Украине состоится индексация пенсий на 12,1%. Об этом министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил во время Часа вопросов к Правительству в Верховной Раде Украины.

1 марта 2026 года в Украине состоится индексация пенсий на 12,1%.

Кто получит повышенные пенсии

По его словам, повышение коснется всех пенсионеров, получающих выплаты через Пенсионный фонд.

«С 1 марта нами будет произведена индексация на 12,1%. Это на 4% больше, чем индекс инфляции, зафиксированный за предыдущий год. И эта индексация касается полностью всех пенсионеров, получающих пенсии непосредственно из Пенсионного фонда», — отметил министр.

Бюджет Пенсионного фонда

Улютин подчеркнул, что важным условием индексации стала финансовая стабильность пенсионной системы. Впервые за много лет Пенсионный фонд начинает год с утвержденным бюджетом, что гарантирует предсказуемость выплат для миллионов украинцев.

«Бюджет Пенсионного фонда 2026 года сбалансирован и бездефицитен, составляет более 1,2 триллиона гривен. Это означает предсказуемость в первую очередь для более 10 миллионов пенсионеров», — подчеркнул Улютин.

Какой средний размер пенсий

В то же время нынешний уровень пенсий нуждается в дальнейшем повышении. Средний размер пенсии в 2026 году составляет примерно 6500 гривен, однако значительная часть пенсионеров получает меньшие выплаты. Именно поэтому индексация является частью более широких системных изменений в пенсионной системе.

«Мы не можем считать, что этого достаточно для достойной жизни, ведь более 4,3 миллионов пенсионеров получают пенсию по возрасту ниже 6 тысяч гривен», — подчеркнул министр.

Напомним

5 февраля 2026 года Кабмин принял постановление № 127 «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2026 год».

  • Доходы бюджета Пенсионного фонда Украины определены в сумме 1263,3 млрд грн.
  • Расходы бюджета предусмотрены в сумме 1 263,3 млрд грн и учитывают, в том числе проведение в 2026 году индексации пенсий и страховых выплат и перерасчетов других выплат.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
