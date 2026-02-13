Ради быстрых переводов в Европу Украина усложнит открытие счета в банке

Присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) официально представляется как безусловный шаг вперед, а именно, более дешевые переводы, более быстрые транзакции, интеграция в финансовое пространство ЕС. Однако у любой системной реформы есть не только преимущества, но и риски. И часть из них напрямую касается рядовых украинцев, даже тех, кто не планирует осуществлять международные переводы в евро. Какие изменения ожидают потребителей финансовых услуг, «Минфину» рассказал Анатолий Сивоздрав, адвокат, руководитель практики сопровождения бизнеса юридической фирмы GRACERS.

Усиление финансового мониторинга

Одним из ключевых условий присоединения к SEPA является приведение украинского законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов к стандартам ЕС и FATF. Это означает существенное ужесточение процедур финансового мониторинга.

Для граждан это может означать более жесткие требования при открытии банковских счетов, дополнительные документы для подтверждения источников доходов, более частые проверки подозрительных операций, блокировка или временная приостановка транзакций до выяснения обстоятельств. В странах ЕС подобная практика уже давно является нормой, но для украинских клиентов банков это может стать новым опытом с очередями, бюрократией и дополнительными затратами времени.

Реестр счетов: вопросы конфиденциальности

Законодательные изменения предполагают создание централизованного реестра счетов и банковских сейфов физических лиц. Формально в него будут вноситься только базовые данные IBAN, ФИО владельца и название банка.

Однако критики указывают на несколько рисков:

концентрация информации в одном месте повышает потенциальные киберриски;

расширение перечня органов, получающих доступ к данным;

возможность постепенного расширения объема информации в будущем.

Даже если доступ ограничен и осуществляется через защищенные каналы, появление централизованной базы данных вызывает дискуссии о балансе между прозрачностью и правом на конфиденциальность.

Осложнения для малого бизнеса и самозанятых

Ужесточение требований к верификации конечных бенефициарных собственников и расширение круга субъектов финансового мониторинга может создать дополнительную нагрузку на малый бизнес.

Особенно это касается:

физических лиц-предпринимателей, работающих с иностранными заказчиками;

ИТ-специалистов и фрилансеров;

предпринимателей с нестандартными или сезонными доходами.

Банки могут чаще требовать объяснения по происхождению средств, контрактов с нерезидентами или структуры собственности компаний. Для части бизнеса это означает дополнительные административные расходы и риск задержек платежей.

Риск чрезмерной регулировки

Изменения в законодательство предусматривают корректировку норм, в частности:

Кодекс Украины об административных правонарушениях;

Уголовный кодекс;

Гражданский кодекс Украины.

Ужесточение ответственности за нарушения в сфере финансового мониторинга может привести к тому, что даже незначительные процедурные ошибки станут чреваты наложеним штрафов. Есть риск, что из-за страха перед санкциями банки будут действовать максимально осторожно, блокируя операции «на всякий случай», что будет создавать дополнительный дискомфорт для клиентов.

Заденет ли это тех, кто не пользуется евро?

Даже если гражданин не планирует проводить переводы в евро или работать со странами ЕС, новые правила финансового мониторинга будут распространяться на всю банковскую систему. Это означает, что:

открытие гривневого счета будет также проходить через усиленную процедуру проверки;

операции в национальной валюте могут подпадать под более широкий контроль;

возрастет объем данных, которые банки обязаны собирать и хранить.

Таким образом, реформа носит системный характер и будет влиять на всех клиентов банков без исключения.

Баланс между интеграцией и правами граждан

Присоединение к SEPA является важным шагом на пути европейской интеграции и модернизации финансовой инфраструктуры. Однако в то же время оно означает более глубокое внедрение европейских стандартов финансового контроля. Ключевым вопросом остается баланс между прозрачностью и правом граждан на конфиденциальность, между борьбой с незаконными операциями и удобством повседневного банковского обслуживания.

Для рядовых украинцев главный вызов будет не в самой системе SEPA, а в новых более строгих проверках, более широком финансовом мониторинге и увеличении административных процедур. Именно поэтому, наряду с преимуществами интеграции, важно открыто обсуждать и потенциальные риски, чтобы минимизировать их влияние на граждан и бизнес.