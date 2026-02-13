Где в Украине цены растут быстрее всего: Госстат обновил данные инфляции за январь

Потребительские цены в Украине продолжают демонстрировать умеренную восходящую динамику. В первый месяц 2026 года средний показатель инфляции по стране составил 0,7% по сравнению с декабрем предыдущего года. При этом ситуация в регионах остается неоднородной: от ощутимого подорожания на западе и юге до полной ценовой стабильности на северо-востоке. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины 13 февраля.

Лидеры подорожания: Житомир и Одесса

Согласно данным статистического ведомства, наиболее существенный рост стоимости товаров и услуг зафиксирован в двух областях — Житомирской и Одесской. Здесь индекс потребительских цен вырос на 1,0%, что превышает средний показатель по стране.

Вслед за ними, с показателем инфляции в 0,9%, расположилась группа западных и центральных регионов: Ровенская, Хмельницкая, Закарпатская и Днепропетровская области.

Столица и большинство регионов — в пределах нормы

Большая часть страны продемонстрировала рост цен, приближенный к среднему уровню. В Киеве, Тернопольской и Николаевской областях цены поднялись на 0,8%.

Широкий круг областей, включая Киевскую, Харьковскую, Полтавскую и Черниговскую, показали результат в 0,7%, что полностью соответствует общенациональному тренду. Немного меньше инфляционное давление почувствовали жители Львовщины, Волыни и Винницкой области — там рост составил 0,5%.

Феномен Сумщины и ценовая стабильность

Самые низкие показатели инфляции зафиксированы в регионах со сложной ситуацией в сфере безопасности или специфической экономической динамикой. Так, в Запорожской области цены выросли лишь на 0,2%, а в Черкасской — на 0,3%.

Уникальным случаем в январской статистике стала Сумская область. Это единственный регион Украины, где Госстат зафиксировал нулевую инфляцию (0,0%). То есть общий уровень цен там остался неизменным по сравнению с декабрем 2025 года.