українська
13 февраля 2026, 15:11 Читати українською

70% американцев доверяют написание своего резюме искусственному интеллекту — исследование

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) стремительно превращаются в стандартный инструмент для поиска работы. За последние два года 70% взрослого населения США и 64% жителей Великобритании использовали ИИ для подготовки своих заявок на вакансии. Об этом сообщает платформа Statista.

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) стремительно превращаются в стандартный инструмент для поиска работы.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Гегемония ChatGPT и языковых моделей

Согласно опросу, проведенному в январе 2026 года, самыми популярными инструментами в обеих странах остаются большие языковые модели (LLM), такие как ChatGPT. Они стали незаменимыми помощниками для большинства кандидатов, однако уровень их проникновения различается в зависимости от региона.

Интересно, что британцы демонстрируют значительно большую приверженность универсальным чат-ботам: 86% респондентов в Великобритании отдали предпочтение именно им. В Соединенных Штатах этот показатель несколько ниже и составляет 73%.

Американский подход: визуал и специализированные сервисы

В отличие от британцев, которые больше полагаются на универсальные решения, американские соискатели чаще интегрируют в процесс специализированные платформы. Второе место по популярности в США заняли генераторы резюме и сопроводительных писем, такие как Canva, Kickresume и Adobe. Ими пользуются 58% опрошенных американцев, тогда как в Великобритании этот показатель составляет 43%.

Также в США наблюдается значительно более высокий спрос на:

  • Генераторы изображений: 47% американцев против 30% британцев.
  • Платформы для управления заявками с ИИ: 47% в США против 29% в Великобритании.
  • Инструменты для создания видео (например, Synthesia): хотя это наименее популярная категория, в США ею пользуется почти треть кандидатов (31%), тогда как в Великобритании — только 13%.

Борьба за грамотность и осторожность

В Великобритании вторым по популярности инструментом после чат-ботов стали сервисы для оптимизации текста, такие как Grammarly и LanguageTool (46%). В США ими пользуются еще активнее — 55% респондентов.

Несмотря на высокий уровень адаптации технологий, кандидаты в обеих странах сохраняют осторожность. Около шести из десяти респондентов (60%) считают, что использовать искусственный интеллект нужно так, чтобы работодатель не смог идентифицировать его вмешательство.

Реакция работодателей на «ИИ-резюме»

Пока кандидаты вооружаются технологиями для создания идеальных профилей, компании также модернизируют свои методы найма. Рынок труда вступает в фазу так называемой «войны алгоритмов». Крупные корпорации все чаще используют системы отслеживания кандидатов со встроенным искусственным интеллектом.

Эти системы автоматически сканируют тысячи резюме, отыскивая ключевые слова и соответствие описанию вакансии еще до того, как документ попадет в руки рекрутера. Это объясняет популярность сервисов для оптимизации текста среди кандидатов: люди пытаются «понравиться» алгоритмам компании. В то же время некоторые HR-директора заявляют, что чрезмерно «отшлифованные» ИИ сопроводительные письма могут выглядеть неискренними и лишенными индивидуальности, что иногда приводит к отклонению заявки на этапе собеседования.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
