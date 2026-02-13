Обменный курс часто считается главным драйвером туристического спроса, однако одни только колебания валютных котировок не отражают реальной стоимости путешествий. Путешественники реагируют не на графики валют, а на конечную покупательную способность своих денег после учета местной инфляции. Об этом говорится в отчете аналитика Desmond, который опубликовал его на Substack.
Иллюзия дешевой валюты: Турция теряет доступность, а Корея и Казахстан становятся более выгодными для туристов
Ловушка «выгодного курса»: пример Турции и Аргентины
Согласно данным о номинальном валютном давлении, в начале 2025 года безусловными лидерами по «дешевизне» валюты выглядели турецкие курорты.
Анталия, Мугла и Измир демонстрировали самый сильный «попутный ветер» с показателями доступности более 20% из-за девальвации лиры.
Также в топе по номинальному обесцениванию валюты находились Буэнос-Айрес (Аргентина) и Алматы (Казахстан).
Зато самый сильный «встречный ветер», то есть удорожание валюты, ощутили на себе туристические направления в Южной Африке (Йоханнесбург, Дурбан) и Бразилии.
Однако это лишь первый взгляд на ситуацию. Второй этап анализа — реальная доступность с учетом инфляции — кардинально изменил расклад сил.
Реальная доступность: кто выиграл, а кто проиграл
Когда аналитик скорректировал данные на уровень роста цен внутри стран, оказалось, что во многих случаях инфляция полностью «съела» выгоду от дешевой валюты.
Лидеры реальной выгоды:
Наибольший реальный прирост доступности зафиксирован в Алматы (Казахстан) — 12,4%. Здесь девальвация валюты не была нивелирована скачком цен, что сделало направление по-настоящему выгодным.
В список реальных победителей также вошли:
- Панама-Сити (+6,6%);
- Индонезия (Батам) (+5,4%);
- Южная Корея (Сеул, Пусан) — доступность выросла на 5,0%.
Эрозия доступности:
Наибольшим разочарованием стала Малайзия. Несмотря на отсутствие критического валютного давления, реальная стоимость отдыха в Куала-Лумпуре выросла (доступность упала на 5,7%), а в регионе Саравак падение достигло 7,2%.
Турция также потеряла свои позиции: в таких регионах, как Айдын, реальная доступность упала на 6,4%, несмотря на номинально выгодный курс.
Четыре сценария для экономики туризма
Сочетая валютный курс и инфляцию, аналитики выделили различные состояния рынков:
- Структурный попутный ветер: Казахстан и Южная Корея. Валюта благоприятна для туристов, а инфляция остается под контролем.
- Иллюзорные выгоды: Турция. Валюта выглядит дешевой, но цены растут быстрее, чем падает курс.
- Валютный встречный ветер: Южная Африка и Бразилия. Неблагоприятный курс усугубляется внутренними факторами.
