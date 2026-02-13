Multi от Минфин
13 февраля 2026, 15:41

Иллюзия дешевой валюты: Турция теряет доступность, а Корея и Казахстан становятся более выгодными для туристов

Обменный курс часто считается главным драйвером туристического спроса, однако одни только колебания валютных котировок не отражают реальной стоимости путешествий. Путешественники реагируют не на графики валют, а на конечную покупательную способность своих денег после учета местной инфляции. Об этом говорится в отчете аналитика Desmond, который опубликовал его на Substack.

Обменный курс часто считается главным драйвером туристического спроса, однако одни только колебания валютных котировок не отражают реальной стоимости путешествий.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ловушка «выгодного курса»: пример Турции и Аргентины

Согласно данным о номинальном валютном давлении, в начале 2025 года безусловными лидерами по «дешевизне» валюты выглядели турецкие курорты.

Анталия, Мугла и Измир демонстрировали самый сильный «попутный ветер» с показателями доступности более 20% из-за девальвации лиры.

Также в топе по номинальному обесцениванию валюты находились Буэнос-Айрес (Аргентина) и Алматы (Казахстан).

Зато самый сильный «встречный ветер», то есть удорожание валюты, ощутили на себе туристические направления в Южной Африке (Йоханнесбург, Дурбан) и Бразилии.

Однако это лишь первый взгляд на ситуацию. Второй этап анализа — реальная доступность с учетом инфляции — кардинально изменил расклад сил.

Реальная доступность: кто выиграл, а кто проиграл

Когда аналитик скорректировал данные на уровень роста цен внутри стран, оказалось, что во многих случаях инфляция полностью «съела» выгоду от дешевой валюты.

Лидеры реальной выгоды:

Наибольший реальный прирост доступности зафиксирован в Алматы (Казахстан) — 12,4%. Здесь девальвация валюты не была нивелирована скачком цен, что сделало направление по-настоящему выгодным.

В список реальных победителей также вошли:

  • Панама-Сити (+6,6%);
  • Индонезия (Батам) (+5,4%);
  • Южная Корея (Сеул, Пусан) — доступность выросла на 5,0%.

Эрозия доступности:

Наибольшим разочарованием стала Малайзия. Несмотря на отсутствие критического валютного давления, реальная стоимость отдыха в Куала-Лумпуре выросла (доступность упала на 5,7%), а в регионе Саравак падение достигло 7,2%.

Турция также потеряла свои позиции: в таких регионах, как Айдын, реальная доступность упала на 6,4%, несмотря на номинально выгодный курс.

Четыре сценария для экономики туризма

Сочетая валютный курс и инфляцию, аналитики выделили различные состояния рынков:

  • Структурный попутный ветер: Казахстан и Южная Корея. Валюта благоприятна для туристов, а инфляция остается под контролем.
  • Иллюзорные выгоды: Турция. Валюта выглядит дешевой, но цены растут быстрее, чем падает курс.
  • Валютный встречный ветер: Южная Африка и Бразилия. Неблагоприятный курс усугубляется внутренними факторами.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
