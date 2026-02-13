Средний курс доллара в банках в пятницу, 13 февраля, вырос на 5−7 копеек. НБУ на сегодня установил более низкие курсы, чем были в четверг.
Курсы валют на пятницу: банки, обменники, НБУ
В банках котировки гривны к доллару составляют 42,85−43,35 грн. Евро покупают за 50,77 грн, а продают за 51,50 грн.
В обменниках доллар торгуется по 43,05−43,15, евро — 51,26−51,45 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 43,09−43,12 грн/$. Торги евро проходят на уровне 51,26−51,45 грн/евро.
Официальный курс НБУ: 42,99 грн за доллар, 51,03 грн за евро.
