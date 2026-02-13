Украинский рынок труда в 2026 году может ожидать значительная турбулентность. Подавляющее большинство трудоспособных граждан рассматривает возможность смены профессии или места работы, а четверть из них уже имеет четкий план действий. Главным драйвером этих изменений остается финансовый вопрос. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы OLX Работа.
Почти 90% украинцев думают о смене работы в 2026 году
Масштабы миграции и «зарплатный разрыв»
Согласно опросу, 26% респондентов твердо решили сменить сферу деятельности уже в этом году. Еще 60% украинцев не исключают такой возможности, если представится случай.
Основная причина — деньги. 72% опрошенных прямо заявили, что ищут более высокий заработок. Исследование выявило существенный разрыв между желаемыми и реальными доходами граждан:
- Реальность: Большая часть опрошенных (29%) сейчас зарабатывает 10−20 тыс. грн. Еще 18% имеют доход менее 10 тыс. грн.
- Ожидания: Большинство (34%) считает комфортной зарплату в пределах 20−30 тыс. грн. Четверть опрошенных (29%) согласны на 10−20 тыс., а 11% амбициозно нацелены на доход свыше 50 тыс. грн.
Не деньгами едиными: чего еще хотят работники
Интересно, что вторым по важности фактором после зарплаты стала психологическая атмосфера. Для 55% украинцев критически важными являются хорошие отношения в коллективе и поддержка руководства.
В 2026 году приоритеты кандидатов выглядят так:
- Атмосфера в команде — 55%.
- Work-life balance (баланс работы и личной жизни) — 48%.
- Гибкий график — 44%.
- Стабильность компании — 41%.
Карьерный рост (22%) и корпоративные ценности отошли на второй план, уступив место комфорту и надежности.
Куда планируют идти: самые перспективные сферы
Представления украинцев о перспективных отраслях несколько отличаются от традиционных прогнозов экономистов, ориентированных на IT или энергетику. Респонденты OLX Работа (которые часто представляют сегмент «голубых воротничков» и линейного персонала) видят будущее так:
- Торговля и продажи — 55% (бесспорный лидер).
- Маркетинг, реклама и PR — 22%.
- Клининг и домашний персонал — 20%.
Производственные специальности и логистика интересуют по 13% опрошенных, а образование и медицина замыкают список лидеров.
Вынужденные изменения
Помимо желания больше зарабатывать, значительная часть украинцев меняет работу не по собственной воле. 31% респондентов указали в качестве причины «вынужденные обстоятельства» — это последствия войны, сокращение штата или закрытие предприятий. Также четверть опрошенных (25%) признались в профессиональном выгорании, что становится все более серьезной проблемой на четвертом году полномасштабной войны.
