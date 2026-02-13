$20 тыс. на диверсификацию: ОВГЗ, золото и REIT — как составить портфель из трех компонентов

Существует общее правило инвестиций о запрете складывать все яйца в одну корзину. То есть, средства следует распределять между максимальным количеством активов. Мол, в таком случае, если какие-то упадут в цене, другие все равно вырастут и выровняют общие показатели. Однако большое количество активов может привести и к проблемам. Инвестор может добавить сложные инструменты, слишком распылить внимание, да и просто будет тратить слишком много времени на управление средствами. Поэтому «Минфин» решил попробовать собрать вариант простого портфеля только из трех компонентов. Но при этом он должен обеспечить высокую доходность.

Как подбирали активы

Редакция решила сформировать портфель только из тех активов, которые можно без проблем купить в Украине. Поэтому, учитывая трудности с переводами средств за границу, мы не брали в наш портфель, например, акции иностранных компаний. Кроме этого, мы сосредоточились на консервативных инвестициях и поэтому сразу отказались от высокорисковых криптовалют.

Традиционные для многих инвесторов наличную валюту и депозиты мы также исключили. Первая не приносит никаких доходов и медленно тает из-за инфляции. Депозиты же уступают по доходности ОВГЗ и не имеют ощутимых преимуществ по сравнению с ними. Поэтому выбирать банковские вклады нет смысла.

Поскольку же мы решили собрать портфель на $20 тыс., то отпадают классические инвестиции в недвижимость — сумма слишком мала, даже если ее всю направить в «метры».

Но, несмотря на ограничения, все же остается возможность собрать портфель из активов, которые будут дополнять друг друга.

ОВГЗ

В последние годы инвестиции украинцев в этот инструмент выросли в разы. И это неудивительно, ведь государственные облигации имеют все те же преимущества, которые присущи более привычным для наших соотечественников депозитам.

Прежде всего, облигации имеют заранее определенную доходность. Если вы покупаете их под 17% годовых — то и получаете 17% годовых. Благодаря этому легко рассчитать свои будущие заработки.

Второе важное преимущество — легкость инвестиций. Так же как открыть депозит можно в мобильном приложении, облигации представлены в Дии, приложениях банков или брокеров. Вся операция происходит в несколько кликов.

Кроме этого, крупнейшие банки и ряд брокеров отменили любые комиссии за приобретение ОВГЗ. Хотя и продолжают зарабатывать на спредах — разнице между покупкой и продажей ценных бумаг.

Низкий и порог входа в государственные облигации. Номинальная цена выпущенных в гривне бумаг 1 тыс. грн — примерно столько они и стоят на вторичном рынке, а приобрести их можно от 1 штуки.

Но главное преимущество ОВГЗ — это высокая доходность. На последнем аукционе Министерство финансов разместило бумаги с погашением примерно через год под 15,68%. Для сравнения средняя ставка по гривневым депозитам на год около 14%. При этом с доходов от депозитов взимается 18% НДФЛ и 5% военного сбора. То есть в целом заработок от банковских вкладов снижается почти на четверть, тогда как доходы от ОВГЗ не облагаются налогом.

Существенный недостаток у ОВГЗ только один, и он фактически отражает преимущество — доходность. Она выглядит существенной по сравнению с депозитами, но не впечатляет, если посмотреть на инфляцию. По консенсус-прогнозу «Минфина» в этом году цены вырастут на 7,42% — что заберет около половины доходности ОВГЗ. Учитывая же трудности в энергетике и рост из-за этого себестоимости производства, инфляция вполне может оказаться еще выше. В таком случае доходность от облигаций станет скорее элементом сохранения денег, а не заработка.

Но несмотря на этот риск, ОВГЗ остаются самым привлекательным инструментом для получения гарантированного гривневого дохода, а потому должны иметь значительную долю в диверсифицированном портфеле.

REIT-фонды

Этот вид инвестиций широко известен в США и ЕС и активно развивается в Украине. REIT (Real Estate Investment Trusts) означает покупку доли в фонде, который, в свою очередь, инвестирует в недвижимость. Благодаря аренде этой недвижимости формируется стабильная прибыль, кроме того, если дорожают приобретенные фондом «метры» — вверх идет и цена его акций или сертификатов. Таким образом, владельцы доли в фонде получают двойную прибыль — от аренды и капитализации.

«Классическая» покупка недвижимости обеспечивает те же два вида доходов, но по сравнению с ней REIT-фонды имеют несколько преимуществ. Первое — это профессиональное управление. Инвесторы не должны самостоятельно искать арендаторов, делать ремонт, следить за своевременной оплатой коммунальных платежей и т. д. Все эти вопросы берет на себя управляющая компания.

Второе значительное преимущество — это более низкий порог входа. Купить дополнительное жилье, чтобы сдавать его в аренду, может относительно ограниченный круг украинцев, зато доля в фонде обойдется значительно дешевле. К примеру, минимальный порог входа в фонды S1 REIT составляет $3 тыс. А дальше доинвестировать можно от 1 тыс. грн.

Ключевой же вопрос при выборе фонда — это ожидаемая доходность. Рассмотрим на примере S1 REIT, в портфеле которого два фонда — S1 ВДНГ и S1 Obolon.

Фонд S1 ВДНГ вкладывает средства в уже построенный доходный дом и имеет запланированную доходность 8,2%* годовых в долларах. В то же время, как объясняет финансовый директор S1 REIT Вадим Павлушин, по фактическим результатам фиксируются более высокие показатели, чем закладывались в прогнозах. «Стоимость активов фонда S1 ВДНГ выросла на 5,7% в долларах, по результатам независимой оценки по состоянию на конец 2025 года. И это не за полный год, а за 3 квартала. Таким образом, общая годовая доходность с учетом арендной деятельности и капитализации по фонду S1 ВДНХ составила 16,9% в долларе», — объясняет он.

Положительную ценовую динамику демонстрирует и фонд S1 Obolon, в активах которого квартиры в доходном доме, который строится. По мере роста готовности объекта увеличивается и стоимость квадратных метров, объясняют в компании. Как следствие, за период с 30 апреля (старт продаж) по 31 декабря прошлого года стоимость сертификатов фонда выросла на 8,29%* в долларах. Когда же дом будет введен в эксплуатацию, инвесторы начнут получать доходы еще и от аренды.

Инвестиции в эти фонды можно рассматривать и как защиту от девальвации гривны. «Традиционно в Украине недвижимость оценивается с привязкой к доллару США — как на рынке купли-продажи, так и на рынке аренды. Несмотря на то, что все конечные расчеты происходят в национальной валюте, такая привязка позволяет нивелировать риски, связанные с возможной девальвацией гривны. Поэтому колебания курса могут влиять на реальный результат для инвестора, который конвертирует гривну в доллар или наоборот. Однако в случае с недвижимостью это влияние играет ему на руку», — рассказал «Минфину» Вадим Павлушин.

Золото

Драгоценный металл традиционно воспринимается как защитный актив от инфляции и обесценивания даже самых стабильных валют. Именно поэтому его в своих резервах держат ключевые центробанки. В условиях геополитической и финансовой нестабильности в мире в прошлые годы цена на золото стремительно пошла вверх — за год оно подорожало на 75% и сейчас торгуется по цене в $5052 за тройскую унцию.

Ряд инвестиционных компаний ожидают дальнейшего подорожания металла. К примеру, Yardeni ставит на конец года цель $6000 за унцию, а Jefferies Group — $6600. Хотя некоторые компании, в частности, JPMorgan и Goldman Sachs предполагают, что золото уже исчерпало свой потенциал роста в этом году.

Как недостаток, так и преимущество золота заключаются в том, что эта инвестиция не имеет заранее определенной доходности. Все зависит от колебаний цены на глобальных рынках. Она же может снова принести невероятные 75% годовых, а может и обвалиться вдвое.

Кроме потенциального роста цены у золота есть ряд других преимуществ. Его легко хранить или транспортировать, оно не портится и не ржавеет. Если, например, спрятанные доллары могут с годами покрыться плесенью или сгнить, то с золотом этого не случится. Также у металла высокая ликвидность, его можно продать фактически где угодно в мире.

В то же время, инвестируя в золото в Украине, стоит учитывать, что стоимость слитков может быть значительно выше цен на мировых рынках. Поэтому металл стоит рассматривать как долгосрочную инвестицию, в ожидании существенного роста цен.

Пример портфеля

Каждый из рассмотренных выше активов может выполнять в портфеле свою особую роль. ОВГЗ — это стабильный и предсказуемый заработок, REIT-фонды — это защита от девальвации, высокая доходность в долларах и умеренные риски, а золото — это актив на случай любых проблем на рынке.

Распределить $20 тыс. можно следующим образом:

40% — ОВГЗ;

40% — REIT-фонды;

20% — золото.

Нравится ли вам такой портфель и как бы вы его откорректировали — пишите в комментариях.

*Инвестиции в фонды «S1 ВДНГ/Оболонь» защищают инвестора от многих рисков, но не от всех. Запланированная прибыль не гарантируется. Результаты деятельности фонда в прошлом не являются гарантией доходов в будущем. Перед инвестированием ознакомьтесь с условиями и проконсультируйтесь с финансовым консультантом.