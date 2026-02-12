Несмотря на блэкауты и войну, местные бюджеты получили более 40,5 млрд гривен

В январе 2026 года местные бюджеты получили более 40,5 млрд. грн. Это +14,2%, или 5 млрд грн к январю 2025 года. Об этом рассказала и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

Налоги поддерживают бюджеты

«Военная агрессия россиян, отсутствие тепла и света изменили экономическую реальность страны. Несмотря на это, ответственность налогоплательщиков и способность общин растет. Это ключевой финансовый ресурс территориальных общин, направленный на реализацию социально важных инициатив и развитие инфраструктуры», — добавила она.

Основную долю поступлений — почти 60% - стабильно формирует налог на доходы физических лиц.

Общая сумма уплаченного НДФЛ составила 23,2 млрд грн, что на 17,2% больше, чем в прошлом.

Вклад в бюджеты общин также обеспечили: