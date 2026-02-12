В январе украинцы импортировали электрических аккумуляторов более чем на 10,4 млрд гривен

В январе 2026 года в Украину импортировано 13,6 тыс. тонн электрических аккумуляторов, что более чем вдвое (на 109%) превышает показатель января предыдущего года, когда он составил 6,5 тыс. тонн. Об этом говорится в данных Таможни.

Спрос растет

Общая стоимость ввозимого оборудования составила более 10,4 млрд гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, объем импорта в денежном измерении вырос почти на 6,5 млрд гривен.

По результатам таможенного оформления аккумуляторов, на которые не распространяется действие льгот, в государственный бюджет было уплачено 316,8 млн гривен таможенных платежей.

Откуда импортировали больше всего

Основным поставщиком энергоносителей стал Китай. Из этой страны украинцы импортировали 91% всех аккумуляторов общей стоимостью более 9,5 млрд гривен.

Также в тройку крупнейших поставщиков вошли: