Критерии выявления псевдо-ФОПов уже активно применяются налоговой — глава ГНС

Критерии обнаружения псевдо-ФОПов уже активно применяются налоговой службой, но службе не всегда хватает законодательных полномочий. В 2025 году ГНС провела 9 масштабных исследований схем дробления, результаты которых впоследствии передали в БЭБ. Об этом заявила и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что ограничивает действия ГНС

По словам Карнауха, неполноценная имплементация директивы 112, отсутствие необходимого инструментария в законодательстве ограничивает возможности ГНС.

Карнаух отметила важность превентивного подхода и рискоориентированной работы: налоговая фокусируется на крупных субъектах хозяйствования, которые используют ФОП для минимизации налогов, а не на преследовании каждого отдельного предпринимателя.

Она также рассказала об успешной практике диалога с бизнесом, когда компаниям дают время на изменение финансовой модели при соблюдении минимальных правил: рыночная заработная плата, полная фискализация операций и отказ от массового использования ФОП — и это срабатывает.