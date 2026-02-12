Китай вводит тарифы до 11,7% на «молочку» ЕС

С 13 февраля 2026 г. Китай введет тарифы до 11,7% на молочную продукцию ЕС, сообщило в четверг Министерство торговли страны, опубликовав решение антисубсидийного расследования.

О чем говорилось в расследовании

Расследование, начатое в августе 2024 года, имело целью определить, субсидии, предоставленные в рамках САП, а также другие виды платежей, включая вознаграждения за экологическую практику, которые искажали конкуренцию и наносили ущерб китайским производителям.

Новые пошлины повлияют на ряд молочных продуктов, включая различные виды сыра, молока и сливок.

Согласно списку, тарифы в размере 11,7% будут применяться к большинству экспортеров, в то время как более 50 компаний, включая французского молочного гиганта Lactalis, датскую Arla и итальянскую Zanetti столкнутся с более низкой ставкой 9,5%.

В декабре китайские власти заявили, что предварительные результаты расследования показали связь между субсидиями ЕС и вредом, нанесенным отечественной молочной промышленности Китая.

Расследование молочной промышленности, наряду с параллельными расследованиями экспорта европейской свинины и бренди, широко рассматривается как месть за тарифы ЕС на китайские электромобили, введенные в январе.