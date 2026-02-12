Украинский оборонный стартап Farsight Vision привлек 7,2 млн евро инвестиций

Украинский стартап Farsight Vision, разрабатывающий инновационные ИИ-инструменты разведки, успешно закрыл инвестиционный раунд, привлекая 7,2 млн евро от европейских инвесторов при поддержке Brave1. Об этом сообщили в Минцифре 12 февраля.

Выход на глобальную арену

Украинские оборонные технологии продолжают выходить на глобальную арену при поддержке Brave1.

Стартап Farsight Vision закрыл раунд финансирования от европейских инвесторов в 7,2 миллиона евро. Компания создает ИИ-инструменты разведки, которые уже работают на поле боя и помогают военным принимать решения быстрее и точнее.

Платформа анализирует данные местности и в реальном времени передает операторам БПЛА и НРК точную картину поля боя. Фактически — технологическая альтернатива спутниковой разведке.

Куда направят привлеченные средства

Привлеченные средства Farsight Vision будут направлены на развитие роботизированных систем для логистики, навигации и управления вооружением. Главная цель — защитить поле боя и критическую инфраструктуру с помощью ИИ-технологий.