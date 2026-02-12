Водительские права без автошколы: украинцев предупредили о новой схеме мошенников

В социальных сетях предлагают водительские права без обучения в автошколе и сдачи экзаменов. Обещают, что водительский документ будет официальным и будет отображаться в реестрах. Главный сервисный центр МВД и Киберполиция предупреждают: на самом же деле за такими объявлениями прячутся мошенники. Их главная цель — выманить деньги и получить персональные данные, которые могут быть использованы в незаконных действиях.

Как работает схема мошенников

Злоумышленники создают отдельные страницы в разных соцсетях, маскируя их под официальные сервисные центры МВД.

Используют айдентику сервисных центров МВД и фото сотрудников. Чтобы еще больше войти в доверие, мошенники наполняют фейковые страницы контентом: положительные комментарии и отзывы «клиентов», якобы получивших водительское удостоверение, даже отмечают настоящие контакты ТСЦ МВД.

Также уверяют, что имеют знакомых в сервисных центрах МВД или сами там работают, поэтому имеют доступ к реестрам.

Уверяют, что первое водительское удостоверение можно получить без обучения в автошколе и сдачи экзаменов. Организаторы таких схем готовы отправить водительское в любую точку Украины и мира.

Как распознать мошенников

Сотрудники сервисных центров МВД не ведут коммуникацию в телефонных мессенджерах. Оплата за предоставленные услуги производится только на реквизиты Главного сервисного центра МВД. Первое водительское удостоверение выдается лично владельцу под подпись и после прохождения обучения в автошколе и сдачи экзаменов в ТСЦ МВД.

Помните

Чтобы не обещали неизвестные в соцсетях, воспользовавшись так называемыми «услугами», вы потеряете средства и получите пластиковый бланк с названием «Удостоверение водителя», которое не будет иметь никакой юридической силы.