12 февраля 2026, 11:37

НБУ рассказал, что влияло на уровень инфляции в январе

В январе 2026 года инфляция в дальнейшем замедлялась — до 7,4% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,7%. Фактические показатели общей и базовой инфляции были близки к траектории прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2026 года.

В январе 2026 года инфляция в дальнейшем замедлялась — до 7,4% в годовом исчислении.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что повлияло на инфляцию

Дезинфляционная динамика была обусловлена уменьшением дисбалансов на рынке труда, сохранением вторичных эффектов от высоких урожаев прошлого года и усилением конкуренции со стороны отдельной импортной продукции (в том числе мясомолочной). В результате действия этих факторов темпы роста цен на обработанные продукты и услуги снижались несколько быстрее, чем ожидалось.

В то же время, замедление роста административно регулируемых цен было не таким стремительным, как предполагал прогноз НБУ. Кроме того, наблюдались признаки усиления ценового давления со стороны сырых продуктов питания.

Как изменились цены на продукты

В январе рост цен на сырые продукты ускорился в годовом исчислении впервые с июня 2025 года. Такая динамика обусловливалась прежде всего удорожанием яиц из-за эффекта базы сравнения прошлого года (теплая погода в январе 2025 года сказалась на увеличении предложения), огурцов на фоне ограниченного предложения, помидоров из-за роста стоимости импортной продукции, а также ускорения темпов подорожания рыбы и цитрусовых.

В то же время, замедление роста цен на свинину, говядину, курятину и муку способствовало уменьшению ценового давления.

Базовая инфляция

Рост цен на обработанные продукты питания в дальнейшем замедлялся — до 10,8% г/г, в частности, вследствие торможения роста цен на хлеб, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, сливочное масло, сыры.

Инфляция услуг замедлилась до 11,2% г/г, в том числе на фоне постепенного снижения давления со стороны рынка труда. В результате уменьшились темпы роста цен на страховые и финансовые услуги, услуги связи, больниц, транспортные услуги и эксплуатации собственных транспортных средств, услуги личного ухода, заведений по питанию вне дома и временного проживания.

Впервые с мая 2024 г. возобновилось снижение цен на непродовольственные товары (-0,4% г/г).

Замедление административной инфляции в январе было обусловлено, прежде всего, снижением темпов удорожания алкогольных напитков и табачных изделий.

Инфляция топлива

Такая динамика отражала, прежде всего, эффект базы сравнения в прошлом году для бензинов и дизельного топлива. В то же время темпы подорожания автомобильного газа ускорились как по мере истощения запасов, так и из-за роста себестоимости в результате похолодания.

Ожидание НБУ

В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее замедление инфляции, однако более низкими темпами, в том числе из-за последствий масштабных разрушений в энергетике. Монетарная политика НБУ будет способствовать ограничению фундаментального ценового давления для возвращения инфляции в цели на горизонте политики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
