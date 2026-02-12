Китай ограничивает продажи автомобилей ниже себестоимости

Рыночный регулятор Китая выпустил руководство, направленное на ограничение продаж автомобилей ниже себестоимости, стремясь обуздать разрушительную ценовую войну, которая негативно влияет на прибыльность крупнейшего в мире автомобильного рынка, пишет Investing.

Почему это важно

Государственное управление по регулированию рынка заявило, что данная мера призвана способствовать честной конкуренции и предотвратить продажу автопроизводителями и дилерами транспортных средств по ценам ниже производственных затрат — практику, которая, по мнению властей, нарушает рыночный порядок и вредит долгосрочному развитию отрасли.

Автомобильный сектор Китая уже более года находится в состоянии интенсивной ценовой борьбы: производители снижают цены и предлагают значительные стимулы для защиты своей доли рынка на фоне замедления спроса и роста запасов.

Конкуренция особенно ожесточенна в сегменте электромобилей, где десятки отечественных брендов борются за лидерство наряду с известными мировыми игроками.

Регуляторы также предупредили о недопустимости принудительных схем скидок и других практик, перекладывающих убытки на дилерские центры, добавив, что будет усилено применение законов о борьбе с недобросовестной конкуренцией.

Это руководство появилось в то время, когда политики стремятся стабилизировать ключевые отрасли и укрепить деловую уверенность, одновременно поощряя более устойчивый рост на обширном, но все более переполненном автомобильном рынке Китая.