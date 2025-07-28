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28 июля 2025, 12:45 Читати українською

Китай на колесах: в Украине резко возросла популярность машин из Поднебесной

В первом полугодии 2025 года украинцы зарегистрировали более 6,3 тысячи новых и подержанных авто китайского производства. Самый высокий показатель зафиксирован в июне — 1447 регистраций, из которых более тысячи пришлось на новые машины. Об этом говорится в данных Института исследований авторынка.

В первом полугодии 2025 года украинцы зарегистрировали более 6,3 тысячи новых и подержанных авто китайского производства.
Фото: e.skm.ltd

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Китайский автопром

С начала года наблюдается стабильный рост интереса к моделям из КНР. Доля новых китайских автомобилей среди всех регистраций в Украине превышает 75%.

Среди них 81% (4185 из 5162) составляют электромобили, бензиновые модели — 10,6% (550 авто), а еще 3,8% — это гибриды (197 машин), объединяющие бензиновый и электрический привод. Дизель случается крайне редко — всего 0,3% (18 авто).

Какие модели пользуются наибольшим спросом

Абсолютным лидером стала марка китайского автогиганта из Шэньчжэни BYD — 1719 зарегистрированных машин. Далее — Zeekr (860 шт.) и Honda (838 шт.), которая хоть и японская по происхождению, активно собирает отдельные модели в Китае.

В десятке также Audi, MG, Volkswagen, Chery, Changan, Denza и Haval. Все эти бренды имеют собственное производство или сотрудничество с местными предприятиями.

Самые популярные модели

Бесспорным бестселлером среди новых авто китайского производства стал BYD Song Plus. Также стабильный спрос пользуются Honda e:NS1, Zeekr 7X, Zeekr 001, BYD Sea Lion, Audi Q4, Volkswagen ID.4, Chery Tiggo 4 Pro и BYD Yuan. Большинство — это электрокары, сочетающие эффективность, удобство и современные технологии.

Подержанные легковушки

Среди подержанных легковых автомобилей, произведенных в Китае, впервые зарегистрированных в Украине, электромобили составляли более 85% от общего количества. Еще 11% — бензиновые модели, 4% — гибриды. Дизель практически отсутствует (1 авто за полгода).

Лидером стал брендом Zeekr с результатом 304 регистрации. Также в топ-10 попали BYD, Tesla (с шанхайского завода), Audi, Volvo, MG, Polestar, Volkswagen, Mercedes-Benz и Buick. По данным аналитиков, большинство этих авто прибыло в Украину усилиями независимых дилеров.

Средний возраст автомобилей с пробегом всего 2,5 года. Доля производимых в Китае авто среди общей массы первых регистраций легковых автомобилей с пробегом в первом полугодии этого года составила 1,7%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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