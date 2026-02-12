Multi от Минфин
українська
12 февраля 2026, 8:43

BMW отзывает сотни тысяч авто во всем мире из-за риска возгорания

BMW отзывает по всему миру несколько сотен тысяч автомобилей из-за риска возгорания. О масштабной кампании сообщает немецкое издание Handelsblatt.

BMW отзывает по всему миру несколько сотен тысяч автомобилей из-за риска возгорания.

Сколько отозвут авто

BMW объявила о масштабном отзыве автомобилей, произведенных с июля 2020 года по июль 2022 года, из-за технической ошибки в системе запуска, которая может привести к возгоранию.

В этом контексте в Германии будет отозвано около 28 тысяч 582 автомобилей. BMW не сообщила, сколько автомобилей будет отозвано в глобальном масштабе и о стоимости отзыва.

Тем не менее, в немецкой прессе утверждается, что общее количество автомобилей, подлежащих отзыву, составляет около 575 тысяч.

Риск пожара

В заявлении BMW говорится, что было установлено, что в автомате стартера (соленоиде) может произойти чрезмерный износ после длительного использования. В заявлении подчеркивается, что этот дефект может затруднить работу автомобиля, а в некоторых случаях сделать ее невозможной, и, более того, существует риск короткого замыкания, которое может привести к локальному перегреву стартера.

В заявлении компании говорится: «В худшем случае эта ситуация может привести к возгоранию во время движения автомобиля. Во время вождения или при выходе из автомобиля может быть замечен дым или его запах.»

В заявлении также содержится рекомендация владельцам автомобилей не оставлять автомобиль без присмотра, когда двигатель работает, чтобы предотвратить возможный риск.

Каких моделей коснулось

Операция по отзыву охватывает различные варианты моделей 2-й серии Coupe, 3-й, 4-й, 5-й и 7-й серии седанов, а также 6-й серии Gran Turismo, X4, X5, X6 и Z4. Сообщается, что автомобили с реле стартера, произведенные с июля 2020 года по июль 2022 года, находятся в зоне риска, а также что автомобили с установленным дефектным стартером во время ремонта также включены в отзыв.

Напомним

Ранее немецкий производитель также проводил масштабный отзыв автомобилей, произведенных с сентября 2015 года по сентябрь 2021 года, в сентябре 2025 года из-за неисправности в системе запуска, которая может привести к возгоранию.

Причиной предыдущего отзыва была утечка воды, вызывающая коррозию, в то время как на этот раз проблема непосредственно связана с физическим износом детали. В предыдущем отзыве риск возгорания существовал даже при выключенном двигателе, в то время как в текущем дефекте риск, скорее всего, проявится, когда двигатель работает.

