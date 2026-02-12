Минфин провел второй с начала года switch-аукцион по обмену ОВГЗ на 10 млрд грн

11 февраля 2026 года Министерство финансов провело второй в 2026 году аукцион по обмену (switch-аукцион) облигаций внутреннего государственного займа. По его итогам, объем удовлетворенных заявок составил 10 млрд грн по номинальной стоимости, говорится в сообщении.

Что предложили инвестору

Инвесторам было предложено обменять облигации со сроком погашения 18 марта 2026 на новый выпуск с датой погашения 7 марта 2029 года. Срок обращения новых облигаций составляет 1118 дней (более 3 лет).

Средневзвешенный уровень доходности размещенных облигаций составил 16,79%, предельный — 16,8%.

В рамках обмена в Министерство финансов будет зачислено для погашения и аннулирования 10,17 млн. облигации, со сроком погашения 18 марта 2026 года на общую сумму 10,9 млрд. гривен.

Напомним

Первый в 2026 году аукцион по обмену ОВГЗ Минфин провел 14 января. Спрос со стороны участников рынка тогда составил 17,36 млрд. грн.

Switch-аукционы являются инструментом активного управления государственным долгом. Они позволяют снизить нагрузку на бюджет в краткосрочном периоде, продлить средний срок долга и поддержать ликвидность внутреннего рынка государственных ценных бумаг.