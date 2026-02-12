Минэнерго опровергло информацию о повышении тарифов

В Министерстве энергетики опровергли информацию о подготовке к повышению тарифов на электроэнергию и тепло для населения, сообщают в Центре противодействия дезинформации.
Как отметили в Минэнерго, мораторий на повышение тарифов для бытовых потребителей действует с 2022 года. Он будет действовать в течение всего периода военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Тарифы на тепло, горячую воду и газ для населения пока не пересматриваются, а решения об их изменении не принимаются и не планируются рассматриваться.
Отдельно в Минэнерго прокомментировали упоминания о законопроекте № 13219, который в публичном пространстве связывается с возможным ростом тарифов. В ведомстве отметили, что документ касается усовершенствования конкурентных условий производства электроэнергии из возобновляемых источников и не касается цен для бытовых потребителей.
Фиксированный тариф для населения обеспечивается через механизм возложения специальных обязанностей на государственные компании «Энергоатом» и «Укргидроэнерго». Этот механизм не связан с поддержкой производителей «зеленой» энергии. Поэтому возможные изменения в сфере возобновляемого поколения не повлияют на тарифы на электроэнергию и тепло.
Как писал «Минфин», 10 февраля народный депутат Андрей Павловский сообщил, что народные депутаты проголосовали за два законопроекта, которыми собираются провалы власти в энергетике оплатить на средства обычных украинцев и предпринимателей.
