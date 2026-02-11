Stripe позволит искусственному интеллекту самостоятельно оплачивать услуги

Платежный гигант Stripe открывает новую главу в финтехе, анонсировав запуск инструмента для так называемых «машинных платежей». Новая технология позволяет разработчикам программного обеспечения взимать плату напрямую с автономных ИИ-агентов, используя стейблкоин USDC и блокчейн-протоколы. Об этом сообщил Джефф Вайнштейн, менеджер по продуктам компании, в своем аккаунте в соцсети X (Twitter).

Традиционная финансовая система строилась вокруг потребностей людей: она часто медленная, зависит от банковских графиков и бюрократических процедур. В то же время автономные программы (агенты), выполняющие задачи в интернете, требуют мгновенных микротранзакций, круглосуточной доступности и гарантии финализации сделки.

«Автономные агенты — это совершенно новая категория пользователей, для которых нужно создавать продукты и которым все чаще придется что-то продавать», — отметил Джефф Вайнштейн.

Компания предлагает решение, которое позволяет разработчикам интегрировать возможность оплаты для роботов всего несколькими строчками кода.