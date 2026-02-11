Курс евро упал на 35 копеек в среду, 11 февраля. Доллар также подешевел, но не на 8 копеек. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс валют: евро подешевел на межбанке в среду
|
Открытие 11 февраля
|
Закрытие 11 февраля
|
Изменения
|
43,09/43,12
|
43,01/43,04
|
Восьмой / восьмой
|
51,36/51,38
|
51,01/51,03
|
35/35
Официальный курс: доллар — 43,03 грн, евро — 51,21 грн.
Средний курс в банках: 42,83−43,35 грн/доллар, 51,00−51,59 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 43,05−43,15, евро — 51,25−51,45 грн.
Источник: Минфин
