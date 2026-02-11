Multi от Минфин
11 февраля 2026, 16:49

Robinhood запускает собственный блокчейн

Американский онлайн-брокер Robinhood сделал стратегический шаг в сторону децентрализованных финансов, запустив публичный тестнет собственной сети Robinhood Chain. Это решение второго уровня (L2), построенное на базе технологии Arbitrum, которое имеет целью токенизацию реальных активов (RWA). В то же время финансовый отчет компании за четвертый квартал показал тревожную динамику в криптосегменте: доходы от операций с цифровыми валютами существенно сократились. Об этом сообщается в отчете компании и официальном пресс-релизе.

Американский онлайн-брокер Robinhood сделал стратегический шаг в сторону децентрализованных финансов, запустив публичный тестнет собственной сети Robinhood Chain.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Технологический прорыв: Robinhood Chain

Новая сеть позиционируется как мост между традиционными финансами и миром блокчейна. Разработчики уже получили доступ к тестовым инструментам, которые позволяют работать с токенизированными акциями и интегрировать их с кошельком Robinhood Wallet.

Генеральный директор Robinhood Влад Тенев подтвердил амбициозные планы компании: ввести круглосуточную торговлю акциями и мгновенные расчеты именно благодаря технологии блокчейн.

Финансы: рекордные прибыли, но провал в крипте

Несмотря на технологические новости, инвесторы отреагировали на финансовые результаты распродажей акций. На постмаркете (торговля после закрытия биржи) котировки HOOD упали примерно на 8%, снизившись с $85,6 до $79,04.

Причиной пессимизма стало резкое падение активности в криптосегменте:

  • Выручка от криптоопераций: упала на 38% год к году, составив $221 млн (для сравнения, в третьем квартале было $268 млн).
  • Объемы торгов: сократились на 52%.

Стоит отметить, что значительную часть оборота (который составил $82 млрд) обеспечила криптобиржа Bitstamp, которую Robinhood приобрел в июне 2025 года. Без этого поглощения падение было бы еще более ощутимым.

Компенсация за счет классических инструментов

Несмотря на проблемы с криптовалютой, общий бизнес Robinhood демонстрирует рост. Общая чистая выручка платформы подскочила на 27%, достигнув рекордных $1,28 млрд.

Рост обеспечили традиционные финансовые инструменты:

  • Опционы: доход $314 млн (+41%).
  • Акции: доход $94 млн (+54%).
  • Чистый процентный доход: $411 млн (+39%).

Также компания наращивает базу лояльных клиентов: количество платных подписчиков Robinhood Gold выросло на 58% (до 4,2 млн человек), а общий объем активов под управлением увеличился на 68%, достигнув $324 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
