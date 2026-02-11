Американский онлайн-брокер Robinhood сделал стратегический шаг в сторону децентрализованных финансов, запустив публичный тестнет собственной сети Robinhood Chain. Это решение второго уровня (L2), построенное на базе технологии Arbitrum, которое имеет целью токенизацию реальных активов (RWA). В то же время финансовый отчет компании за четвертый квартал показал тревожную динамику в криптосегменте: доходы от операций с цифровыми валютами существенно сократились. Об этом сообщается в отчете компании и официальном пресс-релизе.
Robinhood запускает собственный блокчейн
Технологический прорыв: Robinhood Chain
Новая сеть позиционируется как мост между традиционными финансами и миром блокчейна. Разработчики уже получили доступ к тестовым инструментам, которые позволяют работать с токенизированными акциями и интегрировать их с кошельком Robinhood Wallet.
Генеральный директор Robinhood Влад Тенев подтвердил амбициозные планы компании: ввести круглосуточную торговлю акциями и мгновенные расчеты именно благодаря технологии блокчейн.
Финансы: рекордные прибыли, но провал в крипте
Несмотря на технологические новости, инвесторы отреагировали на финансовые результаты распродажей акций. На постмаркете (торговля после закрытия биржи) котировки HOOD упали примерно на 8%, снизившись с $85,6 до $79,04.
Причиной пессимизма стало резкое падение активности в криптосегменте:
- Выручка от криптоопераций: упала на 38% год к году, составив $221 млн (для сравнения, в третьем квартале было $268 млн).
- Объемы торгов: сократились на 52%.
Стоит отметить, что значительную часть оборота (который составил $82 млрд) обеспечила криптобиржа Bitstamp, которую Robinhood приобрел в июне 2025 года. Без этого поглощения падение было бы еще более ощутимым.
Компенсация за счет классических инструментов
Несмотря на проблемы с криптовалютой, общий бизнес Robinhood демонстрирует рост. Общая чистая выручка платформы подскочила на 27%, достигнув рекордных $1,28 млрд.
Рост обеспечили традиционные финансовые инструменты:
- Опционы: доход $314 млн (+41%).
- Акции: доход $94 млн (+54%).
- Чистый процентный доход: $411 млн (+39%).
Также компания наращивает базу лояльных клиентов: количество платных подписчиков Robinhood Gold выросло на 58% (до 4,2 млн человек), а общий объем активов под управлением увеличился на 68%, достигнув $324 млрд.
